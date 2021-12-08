Пациентка психоневрологического интерната выпала из окна третьего этажа

Пострадавшая с множественными травмами доставлена в больницу.
После инцидента директор интерната проследила, чтобы с окон были сняты ручки. Напомним, что в настоящее время лечебное учреждение возглавляет бывший работник полиции Мальцев А.
«Ручки с окон снимать — тоже не выход. Проветривать помещения нужно», — отметила тюменка Анастасия Малышкина.
Ранее издание «Наш город» сообщал, что в августе в Тюмени два человека выпали из окна ОКБ № 2. Как минимум 82-летняя бабушка погибла. Её должны были выписать в ближайшее время, но произошел несчастный случай.