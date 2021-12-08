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Пациентка психоневрологического интерната выпала из окна третьего этажа

8 декабря 2021, 16:08
Фото: 1Mi
Восьмого декабря из окна третьего этажа здания ТО АСУСОН «Таловский психоневрологический интернат» выбросилась женщина, сообщает вИшиме.орг.

Пострадавшая с множественными травмами доставлена в больницу.

После инцидента директор интерната проследила, чтобы с окон были сняты ручки. Напомним, что в настоящее время лечебное учреждение возглавляет бывший работник полиции Мальцев А.

«Ручки с окон снимать — тоже не выход. Проветривать помещения нужно», — отметила тюменка Анастасия Малышкина.

Ранее издание «Наш город» сообщал, что в августе в Тюмени два человека выпали из окна ОКБ № 2. Как минимум 82-летняя бабушка погибла. Её должны были выписать в ближайшее время, но произошел несчастный случай.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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