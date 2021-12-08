Пандемия заставила россиян больше инвестировать в собственное здоровье

«Безусловный тренд последних лет — это забота о собственном здоровье. Приоритеты россиян в связи с пандемией изменились, мы видим, что они на 25% чаще стали посещать врачей. Поэтому страховщикам важно улучшать качество оказываемой медицинской помощи, а этого можно добиться, в частности, развивая направление ДМС — предлагая гибкие страховые продукты, позволяющие страхователям получать медицинскую помощь в нужном объеме, оперативно, при этом с минимальными финансовыми затратами. Ответом на растущий спрос на медуслуги могут также стать дополнительные сервисы, такие как телемедицина. Сейчас около 10% наших клиентов по ДМС пользуются возможностями онлайн-приемов — в дальнейшем востребованность данной услуги будет расти, и качественная медицинская помощь будет еще более доступной для россиян», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.