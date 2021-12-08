Часть новой объездной в Тюмени появится через 5-7 лет

«При проектировании объездной, мы полагали, что она справится с транспортным потоком и обеспечит проезды, объезжая центр. Однако, с учётом развития города объездная уже перегружена. Контракт на проект южного обхода был заключён ещё в 2020 году. Очевидно, что его строительство необходимо. Выполнить его нужно в ближайшие 5-7 лет», — прокомментировал ситуацию глава региона Александр Моор.