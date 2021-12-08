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Часть новой объездной в Тюмени появится через 5-7 лет

8 декабря 2021, 03:44
Фото: 1Mi
Новая объездная в Тюмени появится через 5-7 лет
Дорожный участок второй окружной дороги вокруг областного центра появится не ранее чем через 5 — 7 лет, пишет РБК Тюмень.

Дорога пройдёт между Московским и Червишевским трактами. Цель новой объездной — разгрузить действующую.

«При проектировании объездной, мы полагали, что она справится с транспортным потоком и обеспечит проезды, объезжая центр. Однако, с учётом развития города объездная уже перегружена. Контракт на проект южного обхода был заключён ещё в 2020 году. Очевидно, что его строительство необходимо. Выполнить его нужно в ближайшие 5-7 лет», — прокомментировал ситуацию глава региона Александр Моор.

Губернатор также добавил, что обход станет важной составной частью второго кольца вокруг областной столицы. Проект нового дорожного участка начнут разрабатывать уже в 2022 году.

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