9 декабря в Тюмени простятся с журналисткой Еленой Аксариной, умершей от коронавируса

Месяц она боролась за свою жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. Ее родители понесли невосполнимую утрату, а 15-летний сын остался без любящей и заботливой мамы.
В редакцию «Нашего города» она пришла работать в этом году и все мы почувствовали ее высокие требования к себе и коллегам. Она бралась за социальные темы, но больше увлекалась культурой. Елену вдохновляли сын и театр — она говорила об этом постоянно.
Она была чрезвычайно ответственным человеком, это сегодня так редко встречается в людях. По воспоминаниям мамы, Елена со школьной скамьи стремилась защищать слабых и добиваться справедливых решений в любой ситуации. Это было очень заметно в ее последних текстах.
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