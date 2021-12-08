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9 декабря в Тюмени простятся с журналисткой Еленой Аксариной, умершей от коронавируса

8 декабря 2021, 12:52
Фото: «Наш город»
Похороны Елены Аксариной состоятся завтра 9 декабря на Верхнеборском кладбище в Тюмени (Салаирский тракт) в 13.30. Семья и близкие родственники просят подходить в 30-й сектор. Елена Аксарина умерла 6 декабря от последствий коронавируса.

Месяц она боролась за свою жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. Ее родители понесли невосполнимую утрату, а 15-летний сын остался без любящей и заботливой мамы.

В редакцию «Нашего города» она пришла работать в этом году и все мы почувствовали ее высокие требования к себе и коллегам. Она бралась за социальные темы, но больше увлекалась культурой. Елену вдохновляли сын и театр — она говорила об этом постоянно.

Она была чрезвычайно ответственным человеком, это сегодня так редко встречается в людях. По воспоминаниям мамы, Елена со школьной скамьи стремилась защищать слабых и добиваться справедливых решений в любой ситуации. Это было очень заметно в ее последних текстах.

Помочь сыну и родителям Елены Аксариной можно, связавшись с редакцией по телефону +7 (919) 928-18-75

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#Новости#Максим Карпиков#Город
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