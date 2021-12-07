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Тюменец заплатит 30 тысяч рублей за уклонение от военной службы

7 декабря 2021, 07:51
Фото: 1Mi
Тюменец заплатит 30 тысяч рублей за уклонение от военной службы
За то, что 21-летний житель Ярковского района Тюменской области уклонялся от военной службы он оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.
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Тюмень

В Конституции РФ говорится, что защита Отечества — долг и обязанность гражданина РФ. А прохождение военной службы по призыву — основная форма реализации этой обязанности.

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«В конце октября прошлого года молодой человек призывного возраста должен был прийти в военкомат, чтобы пройти медосвидетельствование и мероприятия для призыва на военную службу. Но он проигнорировал свою обязанность и не явился», — следует из материалов уголовного дела.

Во время весеннего призыва ткущего года тюменец вновь скрывался.

Ярковский районный суд Тюменской области признал виновным призывника по статье 328.1 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.

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