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Проверки QR-кодов в выходные и по вечерам не мешают тюменскому гипермаркету работать

7 декабря 2021, 06:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Проверки QR-кодов в выходные и по вечерам не мешают гипермаркету работать
Директор одного из гипермаркетов «Лента» Юлия Лукина рассказала, что каждодневные проверки QR-кодов после 18 часов и по выходным не препятствуют работе, доложили в информационном центре правительства региона.
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Тюмень

Она также отметила, что руководством приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в период пандемии как посетителей, так и сотрудников.

«В выходной в гипермаркете „Лента“ прошла проверка. Нарушений не обнаружено. Можно сказать, что тюменский бизнес принял все меры по подготовке к приёму покупателей в соответствии с введёнными ограничениями», — подытожила Анна Лалакина, главный специалист регионального департамента потребительского рынка и туризма.

Специалист добавила, что в торговых сетях каждый день проходят проверки по соблюдению режима пропусков по QR-кодам и других ограничений, которые были установлены в Тюменской области, чтобы не допускать распространения коронавируса.

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