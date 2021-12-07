Проверки QR-кодов в выходные и по вечерам не мешают тюменскому гипермаркету работать

Она также отметила, что руководством приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в период пандемии как посетителей, так и сотрудников.
«В выходной в гипермаркете „Лента“ прошла проверка. Нарушений не обнаружено. Можно сказать, что тюменский бизнес принял все меры по подготовке к приёму покупателей в соответствии с введёнными ограничениями», — подытожила Анна Лалакина, главный специалист регионального департамента потребительского рынка и туризма.
Специалист добавила, что в торговых сетях каждый день проходят проверки по соблюдению режима пропусков по QR-кодам и других ограничений, которые были установлены в Тюменской области, чтобы не допускать распространения коронавируса.