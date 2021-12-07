Под Ялуторовском в ДТП погиб водитель-первогодок

Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе областного ГИБДД, предварительно сотрудники ведомства установили, что 18-летний молодой человек из Ялуторовска, управляя автомобилем марки "Лифан", выехал на встречную полосу и столкнулся с "КАМАЗом". В результате столкновения, водитель легковушки погиб.