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Под Ялуторовском в ДТП погиб водитель-первогодок

7 декабря 2021, 18:56
Фото: ГИБДД
Сегодня вечером на 36- километре автодороги Ялуторовск-Ярково произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель "Лифана". Из-за происшествия движение на дороге частично ограничено.

В Тюменской области в Ялуторовском районе столкнулись два автомобиля. Водитель одного из транспортных средств скончался.

Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе областного ГИБДД, предварительно сотрудники ведомства установили, что 18-летний молодой человек из Ялуторовска, управляя автомобилем марки "Лифан", выехал на встречную полосу и столкнулся с "КАМАЗом". В результате столкновения, водитель легковушки погиб.

В ГИБДД также добавили, что у погибшего права были получены в сентябре текущего года.

#Новости#Максим Карпиков#Происшествия
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