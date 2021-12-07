Под Ялуторовском в ДТП погиб водитель-первогодок

В Тюменской области в Ялуторовском районе столкнулись два автомобиля. Водитель одного из транспортных средств скончался.
Как сообщили "Нашему городу" в пресс-службе областного ГИБДД, предварительно сотрудники ведомства установили, что 18-летний молодой человек из Ялуторовска, управляя автомобилем марки "Лифан", выехал на встречную полосу и столкнулся с "КАМАЗом". В результате столкновения, водитель легковушки погиб.
В ГИБДД также добавили, что у погибшего права были получены в сентябре текущего года.