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МЧС предупреждает тюменцев о похолодании до -32 градусов

7 декабря 2021, 03:38
Фото: 1Mi
МЧС предупреждает тюменцев о похолодании до -32 градусов
В ближайшее время в районах Тюменской области температура воздуха может опуститься до -32 градусов, предупредили в областном Управлении МЧС.
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Тюмень

Сегодня, 7 декабря, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег. Утром изморозь. Северо-западный ветер достигнет порывов до 4-9 метров в секунду.

«Ожидается резкое понижение температуры воздуха до -17 -22 градусов. При прояснении до -27. В Уватском районе ночью столбики термометров опустятся до -27-32 градусов. В дневное время преимущественно без осадков, температура воздуха составит -14 -19 градусов, местами до -24», — уточнили в ведомстве.

До конца недели также установится пасмурная погода, возможен небольшой снег.

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#Новости#Общество#Погода в Тюмени#Погода#Тюмень#Дарья Гасникова
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