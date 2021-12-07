МЧС предупреждает тюменцев о похолодании до -32 градусов

Сегодня, 7 декабря, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег. Утром изморозь. Северо-западный ветер достигнет порывов до 4-9 метров в секунду.
«Ожидается резкое понижение температуры воздуха до -17 -22 градусов. При прояснении до -27. В Уватском районе ночью столбики термометров опустятся до -27-32 градусов. В дневное время преимущественно без осадков, температура воздуха составит -14 -19 градусов, местами до -24», — уточнили в ведомстве.
До конца недели также установится пасмурная погода, возможен небольшой снег.