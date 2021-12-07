МЧС предупреждает тюменцев о похолодании до -32 градусов

«Ожидается резкое понижение температуры воздуха до -17 -22 градусов. При прояснении до -27. В Уватском районе ночью столбики термометров опустятся до -27-32 градусов. В дневное время преимущественно без осадков, температура воздуха составит -14 -19 градусов, местами до -24», — уточнили в ведомстве.