Итоги дня: четырехполосное движение, пожар на Богдановича, скандал вокруг чиновника

«Нас было семь человек. Мы каждый по отдельности написали заявление. У нас в планах еще подать заявление в два органа. Дождемся от них ответа, а потом уже примем решение о дальнейших действиях», — сообщил корреспонденту «Нашего города» городской активист Антон Чупрунов.