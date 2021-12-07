Итоги дня: четырехполосное движение, пожар на Богдановича, скандал вокруг чиновника

Губернатор Тюменской области посетил новый участок дороги на трассе Тюмень — Югра, где открыли четырехполосное движение. Протяженность дорожного полотна составила 120 километров.
«Данная трасса очень важна. Она соединяет два города в нашей области, а также два региона — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Следовательно, трасса обязательно должна отвечать всем требованиям и главное, быть безопасной для всех участников движения»,
Теперь путешествовать до Тобольска станет удобнее. Между тем, осмотреть новый участок дороги вместе с главой региона прибыли специалисты «Роставтодора».
Сегодня в областной столице произошел пожар. Как выяснилось, на 8 этаже дома 10 по улице Богдановича заметили задымление в угловой квартире. На место прибыло не менее 6 пожарных машин МЧС и автомобиль скорой помощи. По словам очевидцев, из подъезда вместе с родителями выбегали дети в домашней одежде.
Снаружи открытого огня видно не было. Пожарные осмотрели балкон и комнаты квартиры. После открывания окон на улицу повалил густой белый дым.
На данный момент о пострадавших не сообщается.
Недавно председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов сравнил непривитых тюменцев с шахидами, из-за чего разгорелся скандал. Сегодня активисты КПРФ написали заявления на имя руководителя управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова.
«Нас было семь человек. Мы каждый по отдельности написали заявление. У нас в планах еще подать заявление в два органа. Дождемся от них ответа, а потом уже примем решение о дальнейших действиях», — сообщил корреспонденту «Нашего города» городской активист Антон Чупрунов.
Стоит отметить, что на фото среди подавших заявления в СКР присутствует секретарь первичной организации КПРФ Дмитрий Шаламов, в первичке которого состоит руководитель областной организации КПРФ Тамара Казанцева. Ее оштрафовали после несанкционированного митинга у облдумы.
Источники «Нашего города» предполагают, что подача заявления на Корепанова — это ответ Тамары Казанцевой на ее преследование и штраф.