Государственный центр наркозависимых в Тюменской области будет расширен

В конце прошлого месяца стало известно, что Тюменская область попала в перечень регионов России, на территории которых в следующем году стартует проект Минтруда РФ для детей-инвалидов. К участию в проекте будут привлекаться дети от 4 до 17 лет, впервые получившие категорию «ребенок-инвалид». В реализацию программы включены 8 социальных учреждений Тюменской области.