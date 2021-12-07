Государственный центр наркозависимых в Тюменской области будет расширен

В связи с тем, что спрос на услуги реабилитационного центра в регионе очень большой, для его развития в планах приобрести ещё два модульных здания, где смогут получить помощь не менее 40 наркозависимых.
«Проблема наркомании до сих пор актуальна для Тюменской области. Всё новые виды веществ более разрушительно воздействуют на психику. И даже, употребив однажды, можно столкнуться с непоправимыми последствиями», — подчеркнул Иван Казанцев, главврач областного наркодиспансера.
Также для центра реабилитации будет куплен энцефалограф, с помощью которого будет проходить обследование пациентов.
Ранее губернатор Тюменской области заявлял, что проблема наркотизации населения в регионе остается по-прежнему актуальной. Тем не менее в 2021 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 46% сократилось количество наркопреступлений среди несовершеннолетних.
В конце прошлого месяца стало известно, что Тюменская область попала в перечень регионов России, на территории которых в следующем году стартует проект Минтруда РФ для детей-инвалидов. К участию в проекте будут привлекаться дети от 4 до 17 лет, впервые получившие категорию «ребенок-инвалид». В реализацию программы включены 8 социальных учреждений Тюменской области.