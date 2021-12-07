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Государственный центр наркозависимых в Тюменской области будет расширен

7 декабря 2021, 04:07
Фото: 1Mi
Государственный центр наркозависимых в Тюменской области будет расширен
Глава областного департамента соцразвития Дмитрий Грамотин рассказал, что действующий в регионе государственный центр реабилитации наркозависимых будет расширяться. Каждый год комплексную стационарную реабилитацию на базе центра проходят порядка 180 взрослых зависимых и 90 подростков с той же проблемой.
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Тюмень

В связи с тем, что спрос на услуги реабилитационного центра в регионе очень большой, для его развития в планах приобрести ещё два модульных здания, где смогут получить помощь не менее 40 наркозависимых.

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«Проблема наркомании до сих пор актуальна для Тюменской области. Всё новые виды веществ более разрушительно воздействуют на психику. И даже, употребив однажды, можно столкнуться с непоправимыми последствиями», — подчеркнул Иван Казанцев, главврач областного наркодиспансера.

Также для центра реабилитации будет куплен энцефалограф, с помощью которого будет проходить обследование пациентов.

Ранее губернатор Тюменской области заявлял, что проблема наркотизации населения в регионе остается по-прежнему актуальной. Тем не менее в 2021 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 46% сократилось количество наркопреступлений среди несовершеннолетних.

В конце прошлого месяца стало известно, что Тюменская область попала в перечень регионов России, на территории которых в следующем году стартует проект Минтруда РФ для детей-инвалидов. К участию в проекте будут привлекаться дети от 4 до 17 лет, впервые получившие категорию «ребенок-инвалид». В реализацию программы включены 8 социальных учреждений Тюменской области.

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#Новости#Наркозависимость#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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