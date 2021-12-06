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В Тюмени начался снегопад. На уборке снега работают около 500 единиц техники

6 декабря 2021, 09:24
Фото: «НашГород»
В Тюмени начался снегопад. На уборке снега работают около 500 единиц техник
Сегодня, 6 декабря, по данным ТОДЭП, в областном центре на уборку снега вышли 572 единицы спецтехники, 489 из которой оснащена GPS-оборудованием, показывая своё местоположение.

На улице пошёл снег и 29 подрядных организаций взялись за работу.

Больше всего техники наблюдается в центре города — там работают больше 119 машин. Порядка 25 машин трудятся в районе Московского тракта. На улице Щербакова дороги от снега очищают 58 машин.

«Погрузчики и более габаритные машины работают в границах улиц 50 лет Октября, Монтажников и Федюнинского. Там зарегистрировано более 95 машин. На Тобольском тракте уборкой снега занимаются более 11 машин», — по данным GPS-оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи обещали сегодня осадки в виде снега. На дорогах может образоваться гололёд, поэтому пешеходам и автомобилистам следует быть осторожнее.

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#Новости#Уборка снега#Чистка снега#Общество#Снег#Тюмень#Дарья Гасникова
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