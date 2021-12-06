В Тюмени начался снегопад. На уборке снега работают около 500 единиц техники

На улице пошёл снег и 29 подрядных организаций взялись за работу.
Больше всего техники наблюдается в центре города — там работают больше 119 машин. Порядка 25 машин трудятся в районе Московского тракта. На улице Щербакова дороги от снега очищают 58 машин.
«Погрузчики и более габаритные машины работают в границах улиц 50 лет Октября, Монтажников и Федюнинского. Там зарегистрировано более 95 машин. На Тобольском тракте уборкой снега занимаются более 11 машин», — по данным GPS-оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи обещали сегодня осадки в виде снега. На дорогах может образоваться гололёд, поэтому пешеходам и автомобилистам следует быть осторожнее.