В Тюмени из-за заболеваемости среди детей одну из школ отправили на дистант

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки учеников второго корпуса тюменской школы МАОУ СОШ №65 отправляют на дистант.
В самом учебном заведении корреспонденту «Нашего города» пояснили, что с 7 по 12 декабря очное обучение приостановлено, но ребята будут продолжать заниматься с помощью дистанционных технологий. А те ученики, у которых нет возможности присутствовать на занятиях он-лайн, получат обучающие материалы в электронном дневнике для самостоятельного изучения, чтобы не отставать от своих одноклассников.
В информационном центре правительства региона «Нашему городу» рассказали, что решение об изменении формата обучения принимает Оперативный штаб Тюменской области, учитывая эпидемиологическую ситуацию в округе. Сейчас же в регионе большинство школьников продолжают учиться в очном режиме.