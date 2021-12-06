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В Тюмени из-за заболеваемости среди детей одну из школ отправили на дистант

6 декабря 2021, 12:08
Фото: 1Mi
В Тюмени отмечается рост заболеваемости среди школьников. В связи с этим один из корпусов МАОУ СОШ№ 65 уходит на обучение в он-лайн режиме.
Сюжет
Дети

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки учеников второго корпуса тюменской школы МАОУ СОШ №65 отправляют на дистант.

В самом учебном заведении корреспонденту «Нашего города» пояснили, что с 7 по 12 декабря очное обучение приостановлено, но ребята будут продолжать заниматься с помощью дистанционных технологий. А те ученики, у которых нет возможности присутствовать на занятиях он-лайн, получат обучающие материалы в электронном дневнике для самостоятельного изучения, чтобы не отставать от своих одноклассников.

В информационном центре правительства региона «Нашему городу» рассказали, что решение об изменении формата обучения принимает Оперативный штаб Тюменской области, учитывая эпидемиологическую ситуацию в округе. Сейчас же в регионе большинство школьников продолжают учиться в очном режиме.

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