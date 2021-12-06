В Тюмени для отправления документов для кодов в ТЦ можно использовать больше 90 дней

Ему нужно узнать, «если между той датой, когда проставлен первый компонент "Спутника" и той, когда проставлен второй компонент, прошло более 90 дней придёт код или нет?
Официальных ответов тюменец пока не получил.
Тюменка Анастасия Ермолина переболела COVID, но по её словам, но никаких кодов от Госуслуг не получала.
Прцедура внесения больных или вакцинированных проста - медики вносят данные в медкарту и направляют в федеральный регистр. После по данным федерального регистра и формируется сертификат на портале Госуслуг. Обычно письмо от Госуслуг приходит в течение нескольких дней.