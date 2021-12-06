В Белгороде водоканал снова может не освоить бюджет

Ежегодно объем инвестиций из региональной казны в ГУП «Белоблводоканал» только растет. Например, в 2015 году организации предоставили на реализацию мероприятий 94,4 миллиона рублей без налога на добавленную стоимость, в 2019 году эта сумма была равна 70,2 миллиона рублей, в 2020 году она выросла до 147,1 миллиона рублей, в 2021 году — до 1,5 миллиарда рублей, а в 2022 году — до 5,7 миллиарда рублей.