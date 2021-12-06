В Белгороде водоканал снова может не освоить бюджет

Нечто подобное произошло и в минувшем году. Белоблводоканалу необходимо было проделать работу на 463,6 миллиона рублей. В эту сумму оказались включены капитальный ремонт 4,2 километра сетей водоснабжения и 2,2 километра водоотведения. Кроме того, проект предполагал комплексную реконструкцию очистных сооружений в Белгороде. Инвестпрограмма ГУП «Белоблводоканал» на 2020 год предусматривала организацию мероприятий на 819 миллионов рублей. В результате компания провела работы на 236,6 миллиона рублей. Об этом пишет bel.ru.
В нынешнем году Белоблводоканал должен был провести 80 мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и возведению объектов водопроводно-канализационного хозяйства, а также поставить 128 станций водоподготовки. Предприятие обещает завершить работы до конца этого года. Но можно ли успеть за месяц сделать 2/3 годового объема мероприятий?
Добавим, что в будущем году из казны региона Белоблводоканал получит более 5,7 миллиарда рублей. Данная сумма где-то вчетверо превышает объемы работы на 2021 год. На эти средства в наступающем году компания надеется реализовать 646 комплексных мероприятий в области водоснабжения и водоотведения.
Помимо этого, в декабре 2019 года из-за убытков Белоблводоканала в Белгороде и Белгородском районе подняли до 25 рублей тарифы на воду. В прошлом люди за кубометр воды платили 17,58 рубля. Увеличение цен объяснили тем, что горожане якобы недостаточно платят. Денег мало, поэтому качественно чинить инженерные сети не получается. Но практика показывает, что увеличение тарифов не является панацеей: качество услуг не повышается и запланированные работы никто не выполняет.
Ежегодно объем инвестиций из региональной казны в ГУП «Белоблводоканал» только растет. Например, в 2015 году организации предоставили на реализацию мероприятий 94,4 миллиона рублей без налога на добавленную стоимость, в 2019 году эта сумма была равна 70,2 миллиона рублей, в 2020 году она выросла до 147,1 миллиона рублей, в 2021 году — до 1,5 миллиарда рублей, а в 2022 году — до 5,7 миллиарда рублей.
Надо сказать, что на прошлый год в городе износ сетей водоснабжения достиг 61,2%, а в Белгородском районе — 38,5%. На 2015 год эти же показатели составляли 57,6% и 53,7% соответственно. В наши дни централизованная канализация полностью или частично отсутствует на 229 улицах Белгорода.