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Тюменцев ожидает резкое похолодание: прогноз погоды на текущую неделю

6 декабря 2021, 01:30
Фото: 1Mi
Грядущие 7 дней принесут жителям Тюменской области хорошее напоминание о том, что уже наступила зима. В понедельник к вечеру столбики термометров опустятся до -18 С°. Ближе к четвергу погода вернется к более теплым показателям -6 С°, но лишь до воскресенья: в этот день похолодает до -20 С°.

Понедельник: существенное снижение температуры произойдет к 17:00 и она продолжит опускаться вплоть до 8:00 следующего дня: днем -4 С°, ночью похолодает до -20 С°. Средний ветер 3-6 м/с (западный). Без осадков.

Вторник: к 8:00 на термометре можно будет наблюдать отметку в -22 С°. Ветер 3-6 м/с (западный). Без осадков.

Среда: температура воздуха днем -18 С°. Ветер 2-3 м/с (юго-западный). Вновь без осадков.

Четверг: погода порадует значительным потеплением до -6 С°. Ветер 4-8 м/с (преимущественно юго-западный). К 8:00 выпадет внушительное количество снега (около 1,2 см), потом осадки прекратятся.

Пятница: температура воздуха сохранит вчерашний настрой: средняя температура составит -6 С°. Ветер 4-8 м/с (юго-западный). Без осадков.

Суббота: похолодает до -10 С°, ветер снизит скорость до 3-5 м/с. Осадки не ожидаются.

Воскресенье: вновь случится резкое снижение температуры до -20 С°. Ветер 3-6 м/с и без осадков.

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