Тоболяк получил 50% ожогов тела, выпрыгнул в окно и остался жив

Сначала произошёл хлопок в передней части авто, за ним последовал ещё один. Водитель успел выскочить после первого, пассажир чуть задержался и вылез в окно.
На место происшествия медики прибыли через 8 минут после вызова, который поступил в 00 часов 51 минуту.
«Пострадавший сейчас получает всю необходимую медпомощь по поводу ожогов порядка 50% тела в отделении хирургии. Состояние пациента оценивается как стабильное, тактика лечения согласовывается с ожоговым центром ОКБ№ 1», — уточнили «Нашему Городу" в ведомстве.
Полицейские начали проверку по факту возгорания в автомобиле. Специалисты уже осмотрели место инцидента и назначили все необходимые экспертизы. Профессионалы выяснят причины и обстоятельства произошедшего.