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Тоболяк получил 50% ожогов тела, выпрыгнул в окно и остался жив

6 декабря 2021, 08:45
Фото: 1Mi
Тоболяк получил 50% ожгов тела, выпрыгнул в окно и остался жив
Накануне ночью в городе Тобольске в 15 микрорайоне в припаркованном автомобиле произошёл взрыв и последующее возгорание. Там находились водитель и пассажир — второй получил множественные ожоги, сообщили «Нашему Городу» в региональном депздраве.
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Тюмень

Сначала произошёл хлопок в передней части авто, за ним последовал ещё один. Водитель успел выскочить после первого, пассажир чуть задержался и вылез в окно.

Пострадал человек во взрыве автомобиля на парковке в Тобольске
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На место происшествия медики прибыли через 8 минут после вызова, который поступил в 00 часов 51 минуту.

«Пострадавший сейчас получает всю необходимую медпомощь по поводу ожогов порядка 50% тела в отделении хирургии. Состояние пациента оценивается как стабильное, тактика лечения согласовывается с ожоговым центром ОКБ№ 1», — уточнили «Нашему Городу" в ведомстве.

Полицейские начали проверку по факту возгорания в автомобиле. Специалисты уже осмотрели место инцидента и назначили все необходимые экспертизы. Профессионалы выяснят причины и обстоятельства произошедшего.

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