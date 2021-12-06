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Пострадал человек во взрыве автомобиля на парковке в Тобольске

6 декабря 2021, 07:07
Фото: 1Mi
Пострадал человек во взрыве автомобиля на парковке в Тобольске
Накануне ночью в 15 микрорайоне города Тобольска произошло возгорание в автомобиле, в результате которого пострадал человек, сообщили «Нашему Городу» в областном Управлении МВД.
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Тюмень

Сообщение поступило в дежурную часть тобольской полиции в 1 час 30 минут. После полицейские сразу выехали на место инцидента.

«В происшествии различные травмы получил пассажир, который находился в салоне машины. Мужчина со стороны водительского сиденья не пострадал», — уточнили в Управлении.

Очевидцы рассказали, что в автомобиле не было установлено газовое оборудование.

Полицейские осмотрели место. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства. Для установления причин, назначены необходимые экспертизы.

О состоянии пострадавшего пока неизвестно. «Наш Город» послал официальный запрос в областной депздрав.

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