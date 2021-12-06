Пострадал человек во взрыве автомобиля на парковке в Тобольске

Сообщение поступило в дежурную часть тобольской полиции в 1 час 30 минут. После полицейские сразу выехали на место инцидента.
«В происшествии различные травмы получил пассажир, который находился в салоне машины. Мужчина со стороны водительского сиденья не пострадал», — уточнили в Управлении.
Очевидцы рассказали, что в автомобиле не было установлено газовое оборудование.
Полицейские осмотрели место. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства. Для установления причин, назначены необходимые экспертизы.
О состоянии пострадавшего пока неизвестно. «Наш Город» послал официальный запрос в областной депздрав.