Советника главы Свердловской области обвинили в получении взяток на 38 млн рублей

Издание tagilcity.ru сообщает, что ранее советник губернатора Свердловской области Алексей Пьянков обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, мошенничестве и растрате. Следствие считает, что эти преступления чиновник совершил, занимая должность главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
По версии правоохранителей, Пьянков получал денежные средства от государственных предприятий за помощь в приобретении собственность помещений и зданий в столице Свердловской области, а также содействие в других делах. Так, чиновнику передали свыше 25 миллионов рублей за помощь в приобретении помещений по улице Репина, 11 миллионов за получение в собственность здания по улице Крестинского. Еще два миллиона чиновник получил за продление договора аренды земельного участка площадью 4 тысячи квадратных метров.
Также Пьянкова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Речь идет о пятидесяти пяти миллионах рублей, которые должны были использоваться на приобретение здания в государственную собственность. Там должны были проводится мероприятия по подготовке чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году. Следователи считают, что в 2012 году будущий глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области организовал ОПГ из двенадцати человек. Преступная группировка выводила бюджетные средства, получала взятки через компании-пустышки и оффшорные фирмы.
Участникам ОПГ предъявлено более десяти обвинений, в том числе имитация работ по реставрации памятников архитектуры, выкуп в пользу государства по завышенным ценам, организация продажи земельных участков подконтрольным юридическим лицам по сильно заниженной стоимости.
Несмотря на то, что Пьянкову уже предъявили обвинения по 14 эпизодам, он находится на свободе и его карьера уверенно развивается. Так, с должности главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области он был снят из-за временного нахождения в СИЗО, откуда он вышел в 2016 году под подписку о невыезде. Тут же губернатор региона Евгений Куйвашев назначил его на должность заместителя председателя рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности ЖКХ Свердловской области, а затем своим советником.
В этом году Куйвашев назначил Пьянкова ответственным за подготовку к проведению саммита Sport Accord и Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, включив в состав обоих организационных комитетов. Чем объясняется такое покровительства со стороны главы региона, неизвестно.