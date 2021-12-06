Советника главы Свердловской области обвинили в получении взяток на 38 млн рублей

Несмотря на то, что Пьянкову уже предъявили обвинения по 14 эпизодам, он находится на свободе и его карьера уверенно развивается. Так, с должности главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области он был снят из-за временного нахождения в СИЗО, откуда он вышел в 2016 году под подписку о невыезде. Тут же губернатор региона Евгений Куйвашев назначил его на должность заместителя председателя рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности ЖКХ Свердловской области, а затем своим советником.