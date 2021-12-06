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Сбитая у Гудвина 16-летняя беременная тюменка продолжает получать помощь врачей

6 декабря 2021, 08:31
В субботу днём на пешеходном переходе рядом с торгово-развлекательным центром «Гудвин» была сбита 16-летняя беременная тюменка. После этого девушку доставили в Областную клиническую больницу № 2.
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Тюмень

На улице Советской молодая пара — 23-летний мужчина и 16-летняя девушка в положении, переходили нерегулируемый пешеходный переход, когда их сбил автомобиль марки «Lexus», который поворачивал. За рулём находилась девушка.

На место прибыли медики скорой помощи. Они оказали мужчине помощь на месте, а беременную забрали в медучреждение.

«Пострадавшая продолжает получать лечение. Врачи проводят все необходимые мероприятия по оказанию помощи из-за травмы брюшной полости», — уточнили «Нашему Городу» в областном департаменте здравоохранения.

Почему в дневное время автомобилистка не заметила пешеходов на переходе предстоит разобраться полицейским. Автомобилистка отказалась от комментариев.

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