Сбитая у Гудвина 16-летняя беременная тюменка продолжает получать помощь врачей

На улице Советской молодая пара — 23-летний мужчина и 16-летняя девушка в положении, переходили нерегулируемый пешеходный переход, когда их сбил автомобиль марки «Lexus», который поворачивал. За рулём находилась девушка.
На место прибыли медики скорой помощи. Они оказали мужчине помощь на месте, а беременную забрали в медучреждение.
«Пострадавшая продолжает получать лечение. Врачи проводят все необходимые мероприятия по оказанию помощи из-за травмы брюшной полости», — уточнили «Нашему Городу» в областном департаменте здравоохранения.
Почему в дневное время автомобилистка не заметила пешеходов на переходе предстоит разобраться полицейским. Автомобилистка отказалась от комментариев.