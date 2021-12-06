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Итоги дня: умерла журналист «Нашего города», смог над Тюменью, взятки на 38 млн

6 декабря 2021, 18:58
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Советника главы Свердловской области обвинили в получении взяток на 38 млн рублей. Метеорологи Тюмени подтвердили, что на улице не туман. Умерла журналист «Нашего города» Елена Аксарина.
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Тюмень

Советнику главы Свердловской области предъявили обвинения во взяточничестве

Как сообщает издание tagilcity.ru, Алексея Пьянкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что имело место быть 4 эпизода на сумму свыше 38 млн рублей.

Предполагается, что советник главы Свердловской области брал взятки за помощь в покупке помещений и зданий в Екатеринбурге. Так же он получал вознаграждение за свою помощь и в других делах.

Алексея Пьянкова обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, что он в 2012 году организовал ОПГ для вывода бюджетных средств, выделенных на подготовку чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году.

Так, советнику главы Свердловской области уже предъявили обвинения по 14 эпизодам, однако он находится на свободе и продолжает развивать свою карьеру.

Тюменцы снова чувствуют запах гари на улице

Сегодня утром жители областной столицы массово жаловались в соцсетях на запах гари. По словам горожан, на улице нечем дышать, а город окутан смогом. Между тем, в МЧС заявили, что никаких возгораний поблизости нет.

«Наш город» обратился в тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там рассказали, что изначально была дымка и туман, однако позже туман отменили.

В региональном управлении Роспотребназдора «Нашему городу» рассказали, что на данный момент специалисты выясняют причину смога и запаха гари. Решение о проведении замеров воздуха будет зависеть от причины произошедшего.

Скончалась журналист «Нашего города» Елена Аксарина

Елена Викторовна Аксарина месяц она боролась за свою жизнь, но чуда не случилось. Она скончалась сегодня в Областной клинической больнице № 1.

Она пришла в редакцию «Нашего города» в этом году и показала себя человеком ответственным. Елена Викторовна Аксарина бралась за социальные темы, но больше увлекалась культурой.

Стоит отметить, что она в 1993 году выпустилась из ТюмГУ. Елена Аксарина являлась членом Союза журналистов. Ее родители и 15-летний сын понесли невосполнимую утрату.

О дате и месте прощания пока ничего неизвестно. Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Аксариной.

Обсуждайте главные темы Тюмени в телеграм — канале «Наш Город».

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