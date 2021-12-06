Итоги дня: умерла журналист «Нашего города», смог над Тюменью, взятки на 38 млн

Как сообщает издание tagilcity.ru, Алексея Пьянкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что имело место быть 4 эпизода на сумму свыше 38 млн рублей.
Предполагается, что советник главы Свердловской области брал взятки за помощь в покупке помещений и зданий в Екатеринбурге. Так же он получал вознаграждение за свою помощь и в других делах.
Алексея Пьянкова обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, что он в 2012 году организовал ОПГ для вывода бюджетных средств, выделенных на подготовку чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году.
Так, советнику главы Свердловской области уже предъявили обвинения по 14 эпизодам, однако он находится на свободе и продолжает развивать свою карьеру.
Сегодня утром жители областной столицы массово жаловались в соцсетях на запах гари. По словам горожан, на улице нечем дышать, а город окутан смогом. Между тем, в МЧС заявили, что никаких возгораний поблизости нет.
«Наш город» обратился в тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там рассказали, что изначально была дымка и туман, однако позже туман отменили.
В региональном управлении Роспотребназдора «Нашему городу» рассказали, что на данный момент специалисты выясняют причину смога и запаха гари. Решение о проведении замеров воздуха будет зависеть от причины произошедшего.
Елена Викторовна Аксарина месяц она боролась за свою жизнь, но чуда не случилось. Она скончалась сегодня в Областной клинической больнице № 1.
Она пришла в редакцию «Нашего города» в этом году и показала себя человеком ответственным. Елена Викторовна Аксарина бралась за социальные темы, но больше увлекалась культурой.
Стоит отметить, что она в 1993 году выпустилась из ТюмГУ. Елена Аксарина являлась членом Союза журналистов. Ее родители и 15-летний сын понесли невосполнимую утрату.
О дате и месте прощания пока ничего неизвестно. Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Аксариной.