Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2022 году

Губернаторская выплата — одна из мер поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми. Она относится к категории единовременной помощи, средства на нее выделяются из бюджетов регионов.
Как руководитель областной, краевой или городской администрации, губернатор имеет полномочия:
В 2022 году в России губернаторские выплаты (пособия на детей) будут осуществляться, оставаясь в форме регионального бонуса. Включение такой помощи, как губернаторское пособие на ребенка, в общий объем социальной помощи, предоставляемой по области, зависит от региональной политики, от демографической ситуации, а также от других обстоятельств.
На региональные губернаторские выплаты могут претендовать семьи с детьми — родители, усыновители. Условие — фактическое действие на территории области соответствующего акта.
Российская семья имеет возможность подавать заявление на выплату финансовой помощи из областного бюджета в форме пособия на детей:
В зависимости от ситуации и условий, помощь в виде пособия на детей может предоставляться в виде льгот, социальных, финансовых выплат, в других формах.
В 2020 году в Тюменской областной думе был рассмотрен и принят Закон о выплате регионального материнского капитала.
Условия для получения регионального материнского капитала: семья должна проживать на территории региона не менее чем в течение пяти лет, в то же время постоянная регистрация (прописка) у членов семьи может быть и в другом субъекте федерации. Если речь идет о семье студентов, то в ее отношении это правило не распространяется.
Право на подачу заявления на получение такого пособия на детей имеют:
Финансовую помощь в виде регионального материнского капитала (выплата на ребенка) в Тюменской области семьи и родители (опекуны) могут использовать:
Общая площадь жилой недвижимости, которая приобретается за счет финансов из пособия на детей в виде регионального материнского капитала, рассчитывается исходя из установленного показателя — не более 18 кв. м на 1 человека.
Чтобы воспользоваться региональным материнским капиталом в Тюменской области, необходимо:
Заявление необходимо направлять в личном порядке, через МФЦ. Также его можно направить по почте, в электронном формате. При направлении заявления и документов почтой все они должны быть заверены у нотариуса.
По закону заявление рассматривается в десятидневный срок. Выплата осуществляется в 30-дневный срок с момента подачи.
В Тюменском регионе родители могут претендовать на оформление и начисления пособия на детей в возрасте до трех лет каждый месяц. Помощь оказывается:
В вышеуказанном статусе могут находиться как родители, так и усыновители (опекуны).
Размер финансовых средств в виде пособия на ребенка до трех лет — 50 руб. в месяц.
К заявлению на оформление пособия на детей по месту работы, учебы или службы потребуется приложить документы:
При подаче заявления в соцзащиту необходимо подготовить документы:
Финансовую помощь, предоставляемую на ребенка в возрасте до трех лет, в виде пособия на детей могут получать:
На пособие размером в 321 руб. в месяц могут рассчитывать родители детей, отцы/матери которых уклоняются от уплаты алиментов либо если взыскать алименты невозможно, — 321 руб. ежемесячно.
Работающие женщины, проживающие на территории Тюменской области, получают пособие по уходу за детьми. Размер пособия на детей составляет 100% от суммы заработка, среднего за прошедшие два года до момента ухода женщины в официальный отпуск по беременности и родам.
Размер пособия на детей (по МРОТ):
Финансовую помощь в виде пособия на детей женщины в Тюменской области получают ежемесячно до того дня, когда малышу исполнится 1,5 года. Если в семье родилась двойня, тройня и большее количество детей, обеспечивается выплата на каждого из них. Суммы:
Максимальная сумма финансовой помощи, по данным на 2020 год, составила 28 000 руб. ежемесячно. Минимальная сумма помощи, оказываемой единоразово, после постановки женщины на учет по беременности на раннем сроке (12 недель), — 753 руб.
Заявление по оформлению пособия на детей направляется:
Вместе с заявлением на оформление социальной выплаты на ребенка по месту работы, службы или учебы подаются:
При подаче заявления в департамент соцзащиты представляются документы:
Для оформления пособия на детей оба родителя должны будут представить трудовые книжки и записи о последних местах трудоустройства и увольнения.
По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки:
Семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет менее 5 000 руб. (сумма зафиксирована правительством Тюменской области), могут рассчитывать на следующие виды помощи:
Перечисленные виды помощи оказываются в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» во всех регионах России, в том числе в Тюменской области.
Если семья, имеющая статус многодетной, желает открыть фермерское хозяйство, она также может рассчитывать на помощь от государства. Меры поддержки:
Многодетные семьи в Тюменской области, решившие заняться предпринимательством (малый бизнес), также имеют право претендовать на социальную поддержку:
Многодетные семьи, проживающие на территории Тюменской области, доход в которых на 1 человека составляет менее 12 375 руб. ежемесячно, имеют право на следующие виды социальной поддержки:
Семьи, имеющие статус многодетных, проживающие в Тюменской области, в которых размер дохода в месяц составляет менее 12 196 руб., могут рассчитывать на социальную поддержку в виде:
Если доход в многодетной семье, проживающей на территории Тюменской области, на 1 человека составляет менее 11 748 руб., оказываются следующие виды поддержки:
Ряд социальных организаций, работающих на территории Тюменской области, также оказывают малоимущим многодетным семьям помощь в направлении реабилитации:
Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря предоставляются детям, растущим в семьях, которые имеют статус социально незащищенных. Также предоставляются скидки на приобретение путевок в оздоровительные загородные центры детям в возрасте от шести до 18 лет, часть стоимости компенсируется из средств регионального бюджета.
В Тюменской области многодетные семьи и родители, имеющие право на помощь от государства, могут с заявлением и комплектом необходимых документов обращаться в местные МФЦ и в органы социальной защиты. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» при наличии верифицированного аккаунта.
МФЦ в г. Тюмени работают по следующим адресам:
Отделы соцзащиты в г. Тюмени работают по адресам:
Время работы перечисленных учреждений необходимо уточнять заранее, как и часы приема специалистов.
Выбирая вариант подачи заявления на оформление социальной поддержки и региональных выплат посредством сайта «Госуслуги», следует:
Затем заявитель должен будет дождаться момента, когда завершится проверка, после чего в его личный кабинет на сайте «Госуслуги» будет отправлено уведомление с просьбой записаться на очный прием для подачи документов в оригинальном виде. Также может быть направлено и уведомление о том, что проверка завершена, а выплаты назначены.
Если получение помощи от государства или от региона одобрено, финансовые средства перечисляются на счет заявителя. Если заявитель трудоустроен, пособия на детей приходят, как правило, в день выдачи заработной платы на предприятии. В других случаях средства зачисляются в конце каждого месяца, начиная с 20 числа. Помощь поступает на карту «Мир», ее реквизиты следует заранее указать на этапе заполнения заявления. При отсутствии карты «Мир» ее потребуется получить, что можно сделать в отделении Сбербанка России.