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Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2022 году

6 декабря 2021, 16:28
Фото: piqsels.com
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2022 году
Государство на разных уровнях оказывает поддержку семьям с детьми — в виде пособий, компенсаций. Одна из мер поддержки — так называемые губернаторские региональные выплаты.
Сюжет
Дети

Что такое губернаторская выплата?

Губернаторская выплата — одна из мер поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми. Она относится к категории единовременной помощи, средства на нее выделяются из бюджетов регионов.

Как руководитель областной, краевой или городской администрации, губернатор имеет полномочия:

  • назначать финансовую поддержку (помощь) единовременно после рождения ребенка;
  • устанавливать размер пособия на детей, получаемого семьями;
  • определять группы граждан, которые имеют возможность пользоваться такой поддержкой;
  • устанавливать условия, на которых семьям с детьми может быть оказана помощь.
Что такое губернаторская выплата?
Фото: pixabay.com

В 2022 году в России губернаторские выплаты (пособия на детей) будут осуществляться, оставаясь в форме регионального бонуса. Включение такой помощи, как губернаторское пособие на ребенка, в общий объем социальной помощи, предоставляемой по области, зависит от региональной политики, от демографической ситуации, а также от других обстоятельств.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?

На региональные губернаторские выплаты могут претендовать семьи с детьми — родители, усыновители. Условие — фактическое действие на территории области соответствующего акта.

Российская семья имеет возможность подавать заявление на выплату финансовой помощи из областного бюджета в форме пособия на детей:

  • после рождения ребенка;
  • по обстоятельствам — помощь в этом случае будет адресной, и получить ее могут только те семьи, которые официально считаются многодетными или малоимущими.

В зависимости от ситуации и условий, помощь в виде пособия на детей может предоставляться в виде льгот, социальных, финансовых выплат, в других формах.

Региональный материнский капитал

В 2020 году в Тюменской областной думе был рассмотрен и принят Закон о выплате регионального материнского капитала.

  • на каждого первого по счету ребенка родители могут получить финансовое пособие — 150 000 руб.;
  • при рождении третьего, четвертого и т. д. ребенка реализуется выплата пособия на детей — 100 000 руб.

Условия для получения регионального материнского капитала: семья должна проживать на территории региона не менее чем в течение пяти лет, в то же время постоянная регистрация (прописка) у членов семьи может быть и в другом субъекте федерации. Если речь идет о семье студентов, то в ее отношении это правило не распространяется.

Региональный материнский капитал
Фото: pixabay.com

Право на подачу заявления на получение такого пособия на детей имеют:

  • мать (усыновитель), родившая третьего и т. д. ребенка по счету;
  • отец (усыновитель) — только при наличии веских причин и обстоятельств.

Финансовую помощь в виде регионального материнского капитала (выплата на ребенка) в Тюменской области семьи и родители (опекуны) могут использовать:

  • для погашения кредита, оформленного на покупку жилья (ипотеки);
  • в качестве первоначального взноса при участи в ипотечном кредитовании;
  • для обеспечения участка или дома газоснабжением;
  • для строительства или приобретения жилья.

Общая площадь жилой недвижимости, которая приобретается за счет финансов из пособия на детей в виде регионального материнского капитала, рассчитывается исходя из установленного показателя — не более 18 кв. м на 1 человека.

Чтобы воспользоваться региональным материнским капиталом в Тюменской области, необходимо:

  • заполнить соответствующее заявление;
  • собрать документы;
  • подать их комплект с заявлением.

Заявление необходимо направлять в личном порядке, через МФЦ. Также его можно направить по почте, в электронном формате. При направлении заявления и документов почтой все они должны быть заверены у нотариуса.

По закону заявление рассматривается в десятидневный срок. Выплата осуществляется в 30-дневный срок с момента подачи.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет

В Тюменском регионе родители могут претендовать на оформление и начисления пособия на детей в возрасте до трех лет каждый месяц. Помощь оказывается:

  • официально трудоустроенным родителям или родственникам, которые ухаживают за детьми до трех лет;
  • безработным гражданам, которые перестали быть трудоустроенными по причине ликвидации компании (предприятия) в течение года до даты официального получения статуса безработного и не оформляли соответствующее пособие;
  • женщинам-военным, которые служат в соответствии с контрактом.
Региональное пособие на ребенка до 3 лет
Фото: pixabay.com

В вышеуказанном статусе могут находиться как родители, так и усыновители (опекуны).

Размер финансовых средств в виде пособия на ребенка до трех лет — 50 руб. в месяц.

К заявлению на оформление пособия на детей по месту работы, учебы или службы потребуется приложить документы:

  • справку о составе семьи;
  • свидетельство о рождении.

При подаче заявления в соцзащиту необходимо подготовить документы:

  • свидетельство о рождении;
  • трудовую книжку, в которой должна быть запись (с печатью) о месте последнего трудоустройства и об увольнении;
  • справку из центра занятости о том, что заявитель не числится в нем на учете и не получает соответствующее пособие. Только в этом случае ему положена выплата на ребенка от государства.

Финансовую помощь, предоставляемую на ребенка в возрасте до трех лет, в виде пособия на детей могут получать:

  • матери, которые воспитывают детей одни, — 428 руб. ежемесячно;
  • матери детей, отцы которых проходят службу по призыву, — 428 руб. ежемесячно.

На пособие размером в 321 руб. в месяц могут рассчитывать родители детей, отцы/матери которых уклоняются от уплаты алиментов либо если взыскать алименты невозможно, — 321 руб. ежемесячно.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

Работающие женщины, проживающие на территории Тюменской области, получают пособие по уходу за детьми. Размер пособия на детей составляет 100% от суммы заработка, среднего за прошедшие два года до момента ухода женщины в официальный отпуск по беременности и родам.

Размер пособия на детей (по МРОТ):

  • минимум 59 700 руб.;
  • максимум 322 000 руб.
Региональное единовременное пособие при рождении ребенка
Фото: pixabay.com

Финансовую помощь в виде пособия на детей женщины в Тюменской области получают ежемесячно до того дня, когда малышу исполнится 1,5 года. Если в семье родилась двойня, тройня и большее количество детей, обеспечивается выплата на каждого из них. Суммы:

  • на первого — минимум 3 769 руб.;
  • на второго и последующего детей — 7 538 руб.

Максимальная сумма финансовой помощи, по данным на 2020 год, составила 28 000 руб. ежемесячно. Минимальная сумма помощи, оказываемой единоразово, после постановки женщины на учет по беременности на раннем сроке (12 недель), — 753 руб.

Заявление по оформлению пособия на детей направляется:

  • по месту службы, трудоустройства или учебы родителя;
  • в соцзащиту (при отсутствии места работы).

Вместе с заявлением на оформление социальной выплаты на ребенка по месту работы, службы или учебы подаются:

  • свидетельство о рождении;
  • справка, выданная в ЗАГСе;
  • справка с места работы второго родителя — как подтверждение того, что он такое пособие не получает.

При подаче заявления в департамент соцзащиты представляются документы:

  • свидетельство о рождении;
  • справка из ЗАГС.

Для оформления пособия на детей оба родителя должны будут представить трудовые книжки и записи о последних местах трудоустройства и увольнения.

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской области

По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки:

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской области
Фото: piqsels.com
  • компенсация питания ученика школы (при начислении используются коэффициенты повышения);
  • адресная финансовая помощь — 2 000 руб. ежегодно;
  • предоставление путевок в оздоровительные детские лагеря.

Семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет менее 5 000 руб. (сумма зафиксирована правительством Тюменской области), могут рассчитывать на следующие виды помощи:

  • предоставление фармацевтических препаратов по рецептам, выписанным медикам, на каждого из детей в возрасте не старше шести лет;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте (городском, междугородном в пределах района и пригородном) для ученика школы. Альтернатива — выплата на проезд в виде компенсации расходов;
  • оплата услуг ЖКХ со скидкой в 30% от суммы, зафиксированной в рамках тарифов.

Перечисленные виды помощи оказываются в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» во всех регионах России, в том числе в Тюменской области.

Если семья, имеющая статус многодетной, желает открыть фермерское хозяйство, она также может рассчитывать на помощь от государства. Меры поддержки:

  • предоставление участка земли для осуществления соответствующей деятельности;
  • уплата налога на землю по льготному тарифу;
  • предоставление ссуды (без процентов) и финансовой помощи, цель которой — компенсация расходов, которые обуславливает занятие фермерским хозяйством.

Многодетные семьи в Тюменской области, решившие заняться предпринимательством (малый бизнес), также имеют право претендовать на социальную поддержку:

  • оплата аренды по льготному тарифу;
  • освобождение от регистрационного сбора, обязательного для предпринимателей, — частичное или полное.

Многодетные семьи, проживающие на территории Тюменской области, доход в которых на 1 человека составляет менее 12 375 руб. ежемесячно, имеют право на следующие виды социальной поддержки:

  • компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (обращение с твердыми отходами);
  • компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ — 30%.

Семьи, имеющие статус многодетных, проживающие в Тюменской области, в которых размер дохода в месяц составляет менее 12 196 руб., могут рассчитывать на социальную поддержку в виде:

  • финансовой помощи в виде доплаты на приобретение детского питания на каждого из детей в возрасте до двух лет;
  • оплаты проезда общественным транспортом (в черте города, между городами и в пределах района) или компенсации соответствующих расходов на каждого школьника;
  • получение юридических услуг на бесплатной основе.

Если доход в многодетной семье, проживающей на территории Тюменской области, на 1 человека составляет менее 11 748 руб., оказываются следующие виды поддержки:

  • сопровождение (социальное) при выявлении факта необходимости в ней;
  • предоставление условий для проживания — при сложной жизненной ситуации;
  • выдача одежды, обуви и других вещей — предоставляется организациями, занятыми в сфере соцобслуживания по месту проживания заявителей.

Ряд социальных организаций, работающих на территории Тюменской области, также оказывают малоимущим многодетным семьям помощь в направлении реабилитации:

  • медицинский и социальный патронаж — если в семье есть дети с ограниченными возможностями в возрасте до трех лет;
  • предоставление путевок в специальные медицинские центры — если в семье есть дети с проблемами со зрением и с речью, но не имеющие инвалидности.

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря предоставляются детям, растущим в семьях, которые имеют статус социально незащищенных. Также предоставляются скидки на приобретение путевок в оздоровительные загородные центры детям в возрасте от шести до 18 лет, часть стоимости компенсируется из средств регионального бюджета.

Как получить региональные выплаты и льготы?

В Тюменской области многодетные семьи и родители, имеющие право на помощь от государства, могут с заявлением и комплектом необходимых документов обращаться в местные МФЦ и в органы социальной защиты. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» при наличии верифицированного аккаунта.

Как получить региональные выплаты и льготы?
Фото: скриншот с сайта

МФЦ в г. Тюмени работают по следующим адресам:

  • улица Тимофея Чаркова, 60;
  • Уездная улица, 4;
  • улица 50 лет Октября, 57а;
  • улица Щербакова, 98/3;
  • улица 30 лет Победы, 95/2;
  • улица Первомайская, 50/1.

Отделы соцзащиты в г. Тюмени работают по адресам:

  • улица Холодильная, 120/2;
  • улица Республики, 83.

Время работы перечисленных учреждений необходимо уточнять заранее, как и часы приема специалистов.

Выбирая вариант подачи заявления на оформление социальной поддержки и региональных выплат посредством сайта «Госуслуги», следует:

  • получить подтвержденный учетный аккаунт или зарегистрироваться на портале;
  • заполнить заявление по всем пунктам — данные фиксируются автоматически, они импортируются из личного кабинета гражданина;
  • отправить заполненное заявление в режиме онлайн.

Затем заявитель должен будет дождаться момента, когда завершится проверка, после чего в его личный кабинет на сайте «Госуслуги» будет отправлено уведомление с просьбой записаться на очный прием для подачи документов в оригинальном виде. Также может быть направлено и уведомление о том, что проверка завершена, а выплаты назначены.

Если получение помощи от государства или от региона одобрено, финансовые средства перечисляются на счет заявителя. Если заявитель трудоустроен, пособия на детей приходят, как правило, в день выдачи заработной платы на предприятии. В других случаях средства зачисляются в конце каждого месяца, начиная с 20 числа. Помощь поступает на карту «Мир», ее реквизиты следует заранее указать на этапе заполнения заявления. При отсутствии карты «Мир» ее потребуется получить, что можно сделать в отделении Сбербанка России.

#Новости#Выплаты#Дети#Господдержка#Пособия#Льготы#Деньги#Юлия Кононенко#Общество
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