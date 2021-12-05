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Воскресная погода: плюсовая температура и дождь со снегом

5 декабря 2021, 01:30
Фото: 1Mi
5 декабря жителей областной столицы ждут весьма противоречивые погодные условия. На протяжении дня температура воздуха будет составлять +1 С°, которая ближе к вечеру опустится до -1 С°. Вполне комфортная температура будет сопровождаться выпадением снега с дождем (объем в пике составит 0,9 см).

Автомобилистам в воскресенье необходимо быть на дорогах максимально осторожными: синоптики прогнозируют обильное количество воды на трассах, которое (при снижении температуры вечером) будет местами превращаться в не менее обильный гололед.

Атмосферное давление будет сохраняться на протяжении всего дня: 751 — 753 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха на период 8:00 утра составит 94%. К 23:00 прогнозируется показатель в 85%.

С 8:00 до 14:00 ветер юго-западный 10-11 м/с. С 17:00 ветер западный 7 м/с.

Из интересных новостей «Нашего города» за 4 декабря:

  • Губернатор региона Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России»;
  • Депутат облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия»;
  • Кирилл Харитонов назначен заместителем директора Департамента информационной политики Свердловской области.

#Новости#Погода в Тюмени#Погода#Максим Кондратов#Общество
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