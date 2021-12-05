Воскресная погода: плюсовая температура и дождь со снегом

Автомобилистам в воскресенье необходимо быть на дорогах максимально осторожными: синоптики прогнозируют обильное количество воды на трассах, которое (при снижении температуры вечером) будет местами превращаться в не менее обильный гололед.
Атмосферное давление будет сохраняться на протяжении всего дня: 751 — 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха на период 8:00 утра составит 94%. К 23:00 прогнозируется показатель в 85%.
С 8:00 до 14:00 ветер юго-западный 10-11 м/с. С 17:00 ветер западный 7 м/с.
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