Во время ссоры тюменец ударил ножом собутыльника

Оперативниками было инициировано проведение следственных мероприятий. Выяснилось, что удар ножом нанес потерпевшему знакомый во время распития спиртных напитков. Следователи достаточно быстро установили местонахождение нарушителя и провели задержание.
41-летний подозреваемый сознался в содеянном и рассказал полицейским детали произошедшего. История оказалась классической: застолье, выпивка, конфликт.
Преступнику грозит наказание по уголовной статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», которая подразумевает тюремное заключение до 10 лет. Сейчас мужчина отпущен под подписку от невыезде.