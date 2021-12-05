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Во время ссоры тюменец ударил ножом собутыльника

5 декабря 2021, 05:54
Фото: 1Mi
В отделение полиции поступило сообщение от сотрудников местного медицинского учреждения о том, что к ним в больницу поступил 42-летний мужчина с ножевым ранением в области груди.
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Полиция

Оперативниками было инициировано проведение следственных мероприятий. Выяснилось, что удар ножом нанес потерпевшему знакомый во время распития спиртных напитков. Следователи достаточно быстро установили местонахождение нарушителя и провели задержание.

41-летний подозреваемый сознался в содеянном и рассказал полицейским детали произошедшего. История оказалась классической: застолье, выпивка, конфликт.

Преступнику грозит наказание по уголовной статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», которая подразумевает тюремное заключение до 10 лет. Сейчас мужчина отпущен под подписку от невыезде.

Недавно было вынесено судебное решение за убийство женщины кухонным ножом. Ее убил собственный сын.

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#Новости#Полиция#Максим Кондратов#Общество
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