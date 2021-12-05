Среди тюменцев проведут конкурс на лучшие новогодние украшения своими руками

Критерии, по которым жюри будет оценивать представленные конкурсные работы:
Также конкурс разделен по большому количеству возрастных групп:
Елочные игрушки и гирлянды (не забудьте, что оригинальность поощряется) будут приниматься до 14 декабря.
С полным текстом положения о проведении мероприятия можно ознакомиться в официальной странице ВКонтакте ДК или по прямой ссылке.
Подведение итогов конкурса и чествование лауреатов состоится на площади близ дома культуры 24 декабря 2021 года в 17:00 по адресу:
город Тюмень, улица Судоремонтная 1а.
Информацию также можно получить по телефонам:
8 (3452) 45-47-26
8 (3452) 45-93-44