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Среди тюменцев проведут конкурс на лучшие новогодние украшения своими руками

5 декабря 2021, 04:13
Фото: 1Mi
Дом культуры «Водник» организует специальное мероприятие, которое призвано воодушевить граждан на творческие свершения к нынешним новогодним праздникам. Каждый житель города Тюмени может собственноручно создать уникальное новогоднее украшение и выиграть ценные призы от организаторов.

Критерии, по которым жюри будет оценивать представленные конкурсные работы:

  • Оригинальность;
  • Эстетическое оформление;
  • Максимальное соответствие заявленной тематике.

Также конкурс разделен по большому количеству возрастных групп:

  • 3 — 6 лет;
  • 7 — 12 лет;
  • 10 — 15 лет;
  • 16 — 18 лет;
  • 19 — 20 лет;
  • Свыше 20.

Елочные игрушки и гирлянды (не забудьте, что оригинальность поощряется) будут приниматься до 14 декабря.

С полным текстом положения о проведении мероприятия можно ознакомиться в официальной странице ВКонтакте ДК или по прямой ссылке.

Подведение итогов конкурса и чествование лауреатов состоится на площади близ дома культуры 24 декабря 2021 года в 17:00 по адресу:

город Тюмень, улица Судоремонтная 1а.

Информацию также можно получить по телефонам:

8 (3452) 45-47-26

8 (3452) 45-93-44

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#Новости#Новый год#Максим Кондратов#Общество
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