Среди тюменцев проведут конкурс на лучшие новогодние украшения своими руками

Дом культуры «Водник» организует специальное мероприятие, которое призвано воодушевить граждан на творческие свершения к нынешним новогодним праздникам. Каждый житель города Тюмени может собственноручно создать уникальное новогоднее украшение и выиграть ценные призы от организаторов.

Сюжет Новый год