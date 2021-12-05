Региональная станция переливания крови приглашает жителей Тюмени стать донорами

Всего «Донорскую субботу» посетили 164 человека. В региональный банк крови поступило более 70 литров биоматериала.
Областная станция переливания крови сообщает, что пандемия в достаточной мере повлияла на работу донорских точек. Количество доноров уменьшилось и сейчас повысилась востребованность во всех группах крови.
За этот год всего было предоставлено более 30 000 литров крови (из них более 2 000 собрали на выездных мероприятиях). В медицинские учреждения было передано почти 10 000 литров, 4 000 доз тромбоцитов, 5 500 литров замороженной плазмы крови, из которых 1 300 литров с наличием антител к коронавирусной инфекции.
С января по октябрь было проведено более 33 000 донорских операций.
Сдать донорами могут люди от 18 лет и весом не менее 50 килограмм (есть ограничения по состоянию здоровья). Женщинам можно сдавать кровь 4 раза в год, мужчинам — 5.
«Донорство — уникальный шанс спасать жизни людей. У нас нет искусственных аналогов крови и доноры являются единственным источником жизненно-важного элемента организма. Кровь используется в большом количестве ситуаций: при сложных хирургических операциях, детских родах, онкологических и многих других заболеваниях. Ее можно разделить на составные элементы и любой из них может стать спасительным для нуждающегося человека»Александр Гаврилей, главный врач Областной станции переливания крови.
Информацию о мероприятиях по сдаче крови вы можете получить в группе ВК организации или по телефонам: