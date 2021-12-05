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Региональная станция переливания крови приглашает жителей Тюмени стать донорами

5 декабря 2021, 05:18
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
27 ноября 2021 года проводилась акция «Донорская суббота». Данное мероприятие проходит каждый месяц для людей, которые из-за работы или других форм занятости не имеют возможности сдать кровь в будни. В департаменте здравоохранения Тюменской области подвели итоги акции.

Всего «Донорскую субботу» посетили 164 человека. В региональный банк крови поступило более 70 литров биоматериала.

Областная станция переливания крови сообщает, что пандемия в достаточной мере повлияла на работу донорских точек. Количество доноров уменьшилось и сейчас повысилась востребованность во всех группах крови.

За этот год всего было предоставлено более 30 000 литров крови (из них более 2 000 собрали на выездных мероприятиях). В медицинские учреждения было передано почти 10 000 литров, 4 000 доз тромбоцитов, 5 500 литров замороженной плазмы крови, из которых 1 300 литров с наличием антител к коронавирусной инфекции.

С января по октябрь было проведено более 33 000 донорских операций.

Сдать донорами могут люди от 18 лет и весом не менее 50 килограмм (есть ограничения по состоянию здоровья). Женщинам можно сдавать кровь 4 раза в год, мужчинам — 5.

«Донорство — уникальный шанс спасать жизни людей. У нас нет искусственных аналогов крови и доноры являются единственным источником жизненно-важного элемента организма. Кровь используется в большом количестве ситуаций: при сложных хирургических операциях, детских родах, онкологических и многих других заболеваниях. Ее можно разделить на составные элементы и любой из них может стать спасительным для нуждающегося человека»Александр Гаврилей, главный врач Областной станции переливания крови.

Информацию о мероприятиях по сдаче крови вы можете получить в группе ВК организации или по телефонам:

  • 8 (3452) 68-20-25
  • 8 (3452) 68-20-27

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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