Региональная станция переливания крови приглашает жителей Тюмени стать донорами

За этот год всего было предоставлено более 30 000 литров крови (из них более 2 000 собрали на выездных мероприятиях). В медицинские учреждения было передано почти 10 000 литров, 4 000 доз тромбоцитов, 5 500 литров замороженной плазмы крови, из которых 1 300 литров с наличием антител к коронавирусной инфекции.