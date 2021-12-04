В Тюменской области за сутки заболело 50 детей

Сводка по соседствующим регионам:
Ханты-Мансийский автономный округ:
— 9 смертей;
— 221 заболевших;
— 255 выписано из больниц.
Ямало-Ненецкий автономный округ:
— 3 человека умерло;
— 131 заболели;
— 64 выздоровело.
За весь период пандемии в России умерло 281 278 человек.
В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 801 613 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.
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