В Тюменской области за сутки заболело 50 детей

Согласно данным оперативного штаба на 4 декабря 2021 года, в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 319 человек. Скончались 11 человек.

Сводка по соседствующим регионам: Ханты-Мансийский автономный округ: — 9 смертей; — 221 заболевших; — 255 выписано из больниц. Ямало-Ненецкий автономный округ: — 3 человека умерло; — 131 заболели; — 64 выздоровело. За весь период пандемии в России умерло 281 278 человек. В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 9 801 613 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке. Из актуальных новостей «Нашего Города»: Проект по благоустройству улицы Дзержинского готов . Работы начнутся в 2022 году;

Губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев;

Во время ссоры тюменец ударил ножом собутыльника.