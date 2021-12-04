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В Пенсионном фонде России рассказали о выплатах для тюменских инвалидов

4 декабря 2021, 08:01
Фото: 1Mi
3 декабря отмечается Международный день инвалидов — день, который призван привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы жителей планеты. Важность защиты их прав также является неотъемлемой частью работы государственных структур. ПФР уточнил, какие субсидии и льготы положены инвалидам.

В Российской Федерации существует 3 вида выплат по инвалидности:

  • страховая пенсия;
  • социальная;
  • государственная.

Количество получателей различных видов пенсий на территории Тюменской области:

  • 15 тыс. — страховая;
  • 24,7 тыс. — социальная;
  • 283 — государственная.

Всего в регионе проживает порядка 40 000 граждан, которые получают выплаты по инвалидности.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получаю ветераны, инвалиды (включая детей), бывшие несовершеннолетние заключенные фашистских лагерей, пострадавшие от радиационного облучения и еще целый ряд граждан.

Помимо ЕДВ жители могут рассчитывать на дополнительный пакет необходимых услуг:

  • лекарства и медикаменты;
  • продукты питания из лечебного рациона;
  • путевки в санатории и специализированные лечебные центры;

Также предоставляется бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте или на междугородном транспорте к месту прохождения лечения и в обратном направлении.

Ранее мы сообщали, что с 2006 года по региональной программе финансовая помощь для улучшения жилищных условий была предоставлена 19,5 тыс. молодых семей. В этом году эта цифра уже пересекла рубеж в 450 выплат.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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