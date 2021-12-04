В Пенсионном фонде России рассказали о выплатах для тюменских инвалидов

В Российской Федерации существует 3 вида выплат по инвалидности:
Количество получателей различных видов пенсий на территории Тюменской области:
Всего в регионе проживает порядка 40 000 граждан, которые получают выплаты по инвалидности.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получаю ветераны, инвалиды (включая детей), бывшие несовершеннолетние заключенные фашистских лагерей, пострадавшие от радиационного облучения и еще целый ряд граждан.
Помимо ЕДВ жители могут рассчитывать на дополнительный пакет необходимых услуг:
Также предоставляется бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте или на междугородном транспорте к месту прохождения лечения и в обратном направлении.
Ранее мы сообщали, что с 2006 года по региональной программе финансовая помощь для улучшения жилищных условий была предоставлена 19,5 тыс. молодых семей. В этом году эта цифра уже пересекла рубеж в 450 выплат.