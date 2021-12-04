Тюменский социально-общественный проект стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ

Международная акция «Мы вместе» объединяет более 250 000 волонтеров во многих странах, которые безвозмездно оказывают помощь людям, оставшимся без поддержки в пандемию COVID-19. В рамках проекта помощь была оказана более 6,5 млн жителей.
Церемония проходила 3 декабря. Тюменский проект одержал победу в номинации «Здоровье нации» категории «Волонтеры и НКО».
Инициатива представляет собой комплекс мероприятий по экспресс-тестированию на ВИЧ/СПИД-инфекцию жителей удаленных и труднодоступных поселений всей Тюменской области.
Ранее мы сообщали, что проект компании «Сибур» занял второе место на международной премии #МыВместе.
Также 2 октября был открыт форум «#МыВместе #МолодыДушой» для серебряных волонтеров в ДК «Нефтяник». Александр Моор заявил на мероприятии, что серебряные волонтеры — это особая категория, которые не знают слова «не могу».