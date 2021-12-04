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Тюменский социально-общественный проект стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ

4 декабря 2021, 05:54
Фото: 1Mi
3 место на вручении премии в Москве занял проект «Вместе сильнее». Награду получила Наталья Устюжанина, директор Центра реабилитации наркозависимых и алкозависимых «Поколение». Вручали приз Франческо Рокка (президент Всемирной федерации обществ Красного Креста) и Татьяна Голикова (зампред правительства России).

Международная акция «Мы вместе» объединяет более 250 000 волонтеров во многих странах, которые безвозмездно оказывают помощь людям, оставшимся без поддержки в пандемию COVID-19. В рамках проекта помощь была оказана более 6,5 млн жителей.

Церемония проходила 3 декабря. Тюменский проект одержал победу в номинации «Здоровье нации» категории «Волонтеры и НКО».

Инициатива представляет собой комплекс мероприятий по экспресс-тестированию на ВИЧ/СПИД-инфекцию жителей удаленных и труднодоступных поселений всей Тюменской области.

Ознакомиться с полным списком лауреатов и участников можно на официальном портале премии.

Ранее мы сообщали, что проект компании «Сибур» занял второе место на международной премии #МыВместе.

Также 2 октября был открыт форум «#МыВместе #МолодыДушой» для серебряных волонтеров в ДК «Нефтяник». Александр Моор заявил на мероприятии, что серебряные волонтеры — это особая категория, которые не знают слова «не могу».

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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