Тюменский чиновник получил должность в правительстве Свердловской области

Начав свою политическую карьеру в молодежном парламенте Тюменской области Кирилл Харитонов работал референтом руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова в облдуме.
После переезда депутата Тюменской облдумы и бизнесмена Олега Чемезова в Свердловскую область и назначения его в правительство Кирилла Харитонова пригласили поработать в его команде.
Летом этого года в период избирательной кампании Кирилл Харитонов работал в команде Олега Чемезова.
По словам экспертов в Департаменте информполитики Свердловской области кресло заместителя было вакантным давно и функционал делился между другими заместителями. Назначение Кирилла Харитонова дает Олегу Чемезову возможность приглядывать за информационным блоком в правительстве.