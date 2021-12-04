nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский чиновник получил должность в правительстве Свердловской области

4 декабря 2021, 11:59
Фото: FB Кирилла Харитонова
Кирилл Харитонов назначен заместителем директора Департамента информационной политики Свердловской области. Ранее он работал в Тюменской областной Думе, а на протяжении последних нескольких месяцев был советником замгубернатора Олега Чемезова.

Начав свою политическую карьеру в молодежном парламенте Тюменской области Кирилл Харитонов работал референтом руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова в облдуме.

После переезда депутата Тюменской облдумы и бизнесмена Олега Чемезова в Свердловскую область и назначения его в правительство Кирилла Харитонова пригласили поработать в его команде.

Летом этого года в период избирательной кампании Кирилл Харитонов работал в команде Олега Чемезова.

По словам экспертов в Департаменте информполитики Свердловской области кресло заместителя было вакантным давно и функционал делился между другими заместителями. Назначение Кирилла Харитонова дает Олегу Чемезову возможность приглядывать за информационным блоком в правительстве.

Материалы по теме
Олег Чемезов официально представлен свердловскому правительствуЧемезов попрощался с тюменской облдумой и извинился перед избирателями
#Новости#Максим Карпиков#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25