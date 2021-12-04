Руководство Тюмени разрешило проведение детских новогодних утренников

Решение по данному вопросу приняли на недавнем заседании по безопасности в администрации областной столицы. Согласно данным департамента образования, проведение предновогодних мероприятий было одобрено, но руководителям учебных заведений следует озаботиться о мерах по сокращению возможностей распространения инфекции.

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