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Руководство Тюмени разрешило проведение детских новогодних утренников

4 декабря 2021, 06:46
Фото: 1Mi
Решение по данному вопросу приняли на недавнем заседании по безопасности в администрации областной столицы. Согласно данным департамента образования, проведение предновогодних мероприятий было одобрено, но руководителям учебных заведений следует озаботиться о мерах по сокращению возможностей распространения инфекции.

Учитывая эпидобстановку, не стоит смешивать потоки учащихся и организовывать празднества внутри прикрепленных за каждым коллективом классов.

Будут организованы специальные инструктажи для сотрудников образовательных учреждений. Также будет введено дежурство персонала учебных заведений в новогодние каникулы.

На территории Тюмени уже запланировано проведение 120 праздничных мероприятий в культурных организациях города, еще около 200 планирует департамент спорта.

К контролю за безопасностью привлечены также работники МЧС: они уже начали проводить информационную поддержку компаний и организаций, которые планируют проведение праздников.

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