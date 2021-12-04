Руководство Тюмени разрешило проведение детских новогодних утренников

Учитывая эпидобстановку, не стоит смешивать потоки учащихся и организовывать празднества внутри прикрепленных за каждым коллективом классов.
Будут организованы специальные инструктажи для сотрудников образовательных учреждений. Также будет введено дежурство персонала учебных заведений в новогодние каникулы.
На территории Тюмени уже запланировано проведение 120 праздничных мероприятий в культурных организациях города, еще около 200 планирует департамент спорта.
К контролю за безопасностью привлечены также работники МЧС: они уже начали проводить информационную поддержку компаний и организаций, которые планируют проведение праздников.