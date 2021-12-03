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В Затюменском парке ждут хорошую погоду для заливки катка

3 декабря 2021, 10:38
Фото: "Тюмень-наш дом"
В Затюменском парке планируют открыть каток, всё произойдёт на следующей неделе.

Здесь всё больше появляется зимних развлечений, недавно появилась лыжня. Между тем погода усложняет ситуацию. Она не позволяет тюменцам прокатиться по зеркальной ледяной глади. Каток планируют залить при температуре около – 5 градусов. На катке будет звучать музыка, планируется организовать прокат коньков.

«Рядом с ледовой площадкой размещен щит с правилами поведения на катке. Например, посетителям напоминают, что дети до 12 лет должны кататься только в сопровождении взрослых», - отмечают эксперты.

Напоминаем, что в Затюменском построены две двускатные горки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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