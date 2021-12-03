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В тобольской больнице ОБ № 3 бывает достаточно чисто и немного посетителей

3 декабря 2021, 10:21
Фото: Группа Типичный Тобольск
В тобольской больнице ОБ № 3 в одном из отделений достаточно чисто и немного посетителей, сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Это Центр амбулаторной онкологической помощи для населения. Между тем горожане не очень хотят туда попасть, заключает Борис К. Между тем здесь находится коммерческое отделение

А вот в другом крыле здания большие очереди отмечают тоболяки.

В конце октября в ОКБ № 2 наблюдаются большие очереди, сообщили очевидцы. «Ужас творится в областной поликлинике 2, запись только через регистратуру, по телефону ничего не узнаешь, не запишешься». На тот момент произошло ужесточением требований к работникам сферы услуг и госслужащим. Им потребовалось сделать прививки. В частности люди пишут, что в ТРЦ Кристалл один человек вакцинируется примерно за 30 минут.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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