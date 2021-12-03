В тобольской больнице ОБ № 3 бывает достаточно чисто и немного посетителей

В конце октября в ОКБ № 2 наблюдаются большие очереди, сообщили очевидцы. «Ужас творится в областной поликлинике 2, запись только через регистратуру, по телефону ничего не узнаешь, не запишешься». На тот момент произошло ужесточением требований к работникам сферы услуг и госслужащим. Им потребовалось сделать прививки. В частности люди пишут, что в ТРЦ Кристалл один человек вакцинируется примерно за 30 минут.