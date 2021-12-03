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В Тобольске 2 декабря ножом убили мужчину

3 декабря 2021, 14:29
Фото: 1Mi
Тюменские следователи СКР возбудили дело на жителя Тобольска 1982 года рождения, сообщает ведомство.

Мужчина обвиняется в убийстве.

Всё произошло 2 декабря, на улице 2-я Северная в Тобольске после совместной перепалки ранее судимый мужчина нанёс своему соседу ножевые ранения, он от полученных ран умер. Было возбуждено дело по ст. 105 УК РФ.

«В настоящее время мужчина задержан. Следователем СКР ему предъявлено обвинение в совершении преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — отмечают представители СКР.

Сегодня суд приговорил мать четырёх детей к трём годам колонии за нападение на соседку. Всё произошло 15 апреля, когда к ней в квартиру пришла соседка.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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