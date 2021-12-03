В Москве прошли дискуссии по вопросам развития здравоохранения в РФ

Издание mkset.ru сообщает, что председатель Комитета по охране здоровья ГД Федерального собрания России Дмитрий Хубезов рассказал о необходимости сокращения сроков перехода российского здравоохранения на личностно ориентированную модель в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Он отметил, что данная модель системы здравоохранения предполагает переход к превентивной медицине, то есть профилактике любого рода нарушений и сохранения долголетия граждан. Создание базы ДНК-данных, где будут отображаться уникальные генетические особенности человека (генетический паспорт пациента) позволит на доклинической стадии выявить риск развития нарушения и предотвратить или снизить угрозу заболевания. Хубезов подчеркнул, что медицинские учреждения будущего должны работать на конечный результат и эффективность с точки зрения заботы о пациенте.
В рамках проведения цикла дискуссий о развитии здравоохранения в России участники обсудили актуальные вопросы: вызовы, с которыми она сталкивается, требующие скорейшей модернизации направления системы медицинской помощи, методы выстраивания пациентоориентированного здравоохранения и превращения пациента в надежного партнера государства в борьбе за свое здоровье.
Повышенное внимание участники мероприятия уделили борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, восстановлению здоровья пациентов после перенесенного коронавируса, а также национальной лекарственной безопасности.
Необходимо отметить, что все участники дискуссий одобрили создание федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, а также анонсировали формирование цифровой платформы, объединяющей наиболее эффективные практики по медицинской реабилитации после перенесенного нового вируса.
В качестве технического организатора дискуссий выступило агентство CDA. Холдинг 1MI стал информационным партнером мероприятия.