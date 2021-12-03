В Москве прошли дискуссии по вопросам развития здравоохранения в РФ

Он отметил, что данная модель системы здравоохранения предполагает переход к превентивной медицине, то есть профилактике любого рода нарушений и сохранения долголетия граждан. Создание базы ДНК-данных, где будут отображаться уникальные генетические особенности человека (генетический паспорт пациента) позволит на доклинической стадии выявить риск развития нарушения и предотвратить или снизить угрозу заболевания. Хубезов подчеркнул, что медицинские учреждения будущего должны работать на конечный результат и эффективность с точки зрения заботы о пациенте.