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Похолодание ожидается в Тюмени в пятницу

3 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 3 декабря ожидается похолодание, сообщает Гисметео.

Днём в областной столице температура воздуха снизится до – 3 градусов. Скорость ветра 4-8 метров в секунду, влажность около 69%. Снежный покров снизится до трёх сантиметров. Серьёзных осадков не ожидается.

В субботу синоптики ждут потепление, если днём в городе до – 2 градусов, вечером уже – 2. Уже к 20 часам возможны небольшие осадки, скорость ветра 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Снегопад ожидает горожан к вечеру воскресенья. По данным синоптиков, выпадет почти 3 мм осадков. Если днём до + 1 до к 18:00 температура упадёт до – 5. Влажность около 78%, скорость ветра около 4-8 метров в секунду.

С 6 декабря в областной столице температура воздуха может упасть до – 18. До конца месяца потепления не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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