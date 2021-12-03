Похолодание ожидается в Тюмени в пятницу

Снегопад ожидает горожан к вечеру воскресенья. По данным синоптиков, выпадет почти 3 мм осадков. Если днём до + 1 до к 18:00 температура упадёт до – 5. Влажность около 78%, скорость ветра около 4-8 метров в секунду.