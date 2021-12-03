По прилёте в аэропорт из Египта пьяный тюменец устроил дебош

На тюменца были составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статья КоАП РФ: 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Он заплатит штраф от 100 до 500 рублей или отправится под административный арест на 15 суток.