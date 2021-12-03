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По прилёте в аэропорт из Египта пьяный тюменец устроил дебош

3 декабря 2021, 08:51
Фото: 1Mi
По прилёте в аэропорт из Египта пьяный тюменец устроил дебош
Накануне в аэропорту «Кольцово» полицейские задержали жителя Тюмени, который в пьяном состоянии устроил дебош, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сюжет
Тюмень

Мужчина прилетел рейсом «Шарм Эль Шейх — Екатеринбург». Его встретили сотрудники правоохранительных органов.

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«Во время полёта, будучи пьяным, 50-летний гражданин отказывался выполнять законные требования экипажа, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров. Помимо того, он ломал перегородку в салоне самолёта», — следует из акта командира воздушного судна.

Хулигана доставили в дежурную часть, а после направили в медучреждение на освидетельствование. Анализ показал содержание в крови задержанного 1,23 мг/л алкоголя.

На тюменца были составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статья КоАП РФ: 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Он заплатит штраф от 100 до 500 рублей или отправится под административный арест на 15 суток.

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