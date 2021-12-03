По прилёте в аэропорт из Египта пьяный тюменец устроил дебош

Мужчина прилетел рейсом «Шарм Эль Шейх — Екатеринбург». Его встретили сотрудники правоохранительных органов.
«Во время полёта, будучи пьяным, 50-летний гражданин отказывался выполнять законные требования экипажа, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров. Помимо того, он ломал перегородку в салоне самолёта», — следует из акта командира воздушного судна.
Хулигана доставили в дежурную часть, а после направили в медучреждение на освидетельствование. Анализ показал содержание в крови задержанного 1,23 мг/л алкоголя.
На тюменца были составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статья КоАП РФ: 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Он заплатит штраф от 100 до 500 рублей или отправится под административный арест на 15 суток.