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В Тюмени пропал 45-летний водитель КИА

2 декабря 2021, 10:13
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени пропал Менщиков Игорь Александрович, 1976 года рождения, сообщает «Белая сова».

Инцидент произошел ещё 31 октября, мужчина ушел из дома, и сел в машину КИА РИО с номером у383мо55.

Был одет в кепку, чёрные ботинки, брюки, тёмная куртка. На вид 45 лет, рост около 174 сантиметров, глаза голубые, при себе была барсетка.

Если вы его увидели, позвоните по телефону (3452) 27-01-00. Стоит отметить, что в Тюмени с 11 по 30 ноября волонтёры смогли найти четыре человека. Большинство людей находят через массовые публикации сообщений о пропаже в различных соцсетях и комментариях. Между тем в областной столице отмечается до 160 подобных случаев (включая стариков и детей.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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