В Тюмени пропал 45-летний водитель КИА

Если вы его увидели, позвоните по телефону (3452) 27-01-00. Стоит отметить, что в Тюмени с 11 по 30 ноября волонтёры смогли найти четыре человека. Большинство людей находят через массовые публикации сообщений о пропаже в различных соцсетях и комментариях. Между тем в областной столице отмечается до 160 подобных случаев (включая стариков и детей.