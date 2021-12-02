Тюменский таксист пересек сразу три полосы движения в центре города

Белый Рено проскочил между машинами, скорость была небольшой. Далее он выехал на противоположную стону улицы.
Стоит отметить, что сегодня в городе большого числа аварий не зарегистрировано. В час пик выявлено 3 ДТП. Пробки в областной столице почти 5 баллов, обычно в это время город стоит.
В Тюмени сотрудники СКР днём перекрыли ТРЦ остров и несколько часов проводили оперативные действия. Спецмашины перекрыли участок дороги на улице Федюнинского, здесь работают следователи в форме. С ними молодой человек, действия оперативников снимаются на видео. Часть дороги перекрыта несколькими машинами ГИБДД и конусами.