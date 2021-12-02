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Тюменский таксист пересек сразу три полосы движения в центре города

2 декабря 2021, 13:10
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
В Тюмени на Республики 2 декабря таксист пересёк сразу три полосы движения, сообщают очевидцы паблика «Авто Тюмень ДТП».

Белый Рено проскочил между машинами, скорость была небольшой. Далее он выехал на противоположную стону улицы.

Стоит отметить, что сегодня в городе большого числа аварий не зарегистрировано. В час пик выявлено 3 ДТП. Пробки в областной столице почти 5 баллов, обычно в это время город стоит.

В Тюмени сотрудники СКР днём перекрыли ТРЦ остров и несколько часов проводили оперативные действия. Спецмашины перекрыли участок дороги на улице Федюнинского, здесь работают следователи в форме. С ними молодой человек, действия оперативников снимаются на видео. Часть дороги перекрыта несколькими машинами ГИБДД и конусами.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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