Тюменский таксист, обманувший пенсионера на 4 000 рублей, раскаялся и вернул деньги

Таксист тогда заявил, что такая цена обусловлена стоимостью километра в 200 рублей. После резонанса в социальных сетях таксист вернул деньги и принес свои извинения.
По словам Марианны, отзывчивые жители города активно предлагали помочь в поисках данного таксиста. И, собственно, нашли.
«Таксист связался со мной, принес извинения и вернул отцу 3 700 руб. Тюменцы, хоть и северяне, но обладают очень горячими сердцами. Благодарю всех за неравнодушие и помощь в трудную минуту»поблагодарила жителей дочь пострадавшего.
В социальных сетях горожане действительно очень неравнодушно отнеслись к ситуации и подобному обману стариков:
«Надо было ещё за моральный ущерб 10 тысяч с него взять, чтобы неповадно было стариков обирать»из комментариев соцсети ВКонтакте.