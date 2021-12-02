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Тюменский таксист, обманувший пенсионера на 4 000 рублей, раскаялся и вернул деньги

2 декабря 2021, 07:14
Фото: 1Mi
1 декабря дочь потерпевшего Марианна Лазарева сообщила, что её отец отдал таксисту за проезд от аэропорта до города 4 000 рублей. Рекомендуемая цена извозчиков при этом составила всего около 300. Сам пенсионер не из местных и приехал для прохождения онкологического обследования.

Таксист тогда заявил, что такая цена обусловлена стоимостью километра в 200 рублей. После резонанса в социальных сетях таксист вернул деньги и принес свои извинения.

По словам Марианны, отзывчивые жители города активно предлагали помочь в поисках данного таксиста. И, собственно, нашли.

«Таксист связался со мной, принес извинения и вернул отцу 3 700 руб. Тюменцы, хоть и северяне, но обладают очень горячими сердцами. Благодарю всех за неравнодушие и помощь в трудную минуту»поблагодарила жителей дочь пострадавшего.

В социальных сетях горожане действительно очень неравнодушно отнеслись к ситуации и подобному обману стариков:

«Надо было ещё за моральный ущерб 10 тысяч с него взять, чтобы неповадно было стариков обирать»из комментариев соцсети ВКонтакте.

Ранее мы сообщали о данном инциденте в подробностях.

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