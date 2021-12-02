Специалист Тюменской области победила во Всероссийском конкурсе профмастерства

29 ноября в формате видеоконференции прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Победителей поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Глава Минтруда отметил, что конкурс должен стать не только соревнованием участников, но и площадкой для отбора лучших практик, которые показали свою высокую эффективность, смогли повысить качество жизни граждан, обратившихся за помощью в социальное учреждение.
В общей сложности во всех этапах конкурса приняло участие более 2 тыс. специалистов. Тюменскую область представили 5 сотрудников организаций социального обслуживания населения. Победителями федерального этапа конкурса признаны 44 номинанта из 45 субъектов РФ. В номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» II место заняла Светлана Малгина, заведующая отделением социально-реабилитационной деятельности центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Тюменской области.
Светлана Малгина представила экспертной комиссии практику «Комплексная медико-социальная реабилитация детей с сенсорными нарушениями». Уникальность данной технологии состоит в эффективном сочетании медицинских, психолого-педагогических услуг с постреабилитационным сопровождением семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году Минтрудом внесены изменения в порядок проведения ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Акцент в определении лучших перемещен на поощрение специалистов, которые применяют социальные технологии, внедряют новые подходы, изменяющие качество жизни граждан. Новые правила позволили существенно расширить круг участников.
Как отметили организаторы конкурса, все представленные проекты-победители войдут в библиотеку лучших практик для дальнейшего тиражирования в регионах.