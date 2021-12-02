Специалист Тюменской области победила во Всероссийском конкурсе профмастерства

29 ноября в формате видеоконференции прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Победителей поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Глава Минтруда отметил, что конкурс должен стать не только соревнованием участников, но и площадкой для отбора лучших практик, которые показали свою высокую эффективность, смогли повысить качество жизни граждан, обратившихся за помощью в социальное учреждение.