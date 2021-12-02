Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года

«В этом году кредитные карты оформили более 30 тысяч клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Начиная с августа месяца больше сотни клиентов ежедневно оформляют новую кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней. У клиентов есть целый месяц для различных покупок по карте и ещё три месяца для возврата денежных средств без начисления процентов. Мы ожидаем, что к концу года интерес к этому продукту вырастет, потому что благодаря кредитной карте можно купить новогодние подарки всем родным и близким, и при этом сохранить семейный бюджет»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.