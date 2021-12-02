Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года

Оформив кредитную СберКарту, клиент может снимать деньги в банкоматах и отделениях СберБанка. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей). Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.
«В этом году кредитные карты оформили более 30 тысяч клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Начиная с августа месяца больше сотни клиентов ежедневно оформляют новую кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней. У клиентов есть целый месяц для различных покупок по карте и ещё три месяца для возврата денежных средств без начисления процентов. Мы ожидаем, что к концу года интерес к этому продукту вырастет, потому что благодаря кредитной карте можно купить новогодние подарки всем родным и близким, и при этом сохранить семейный бюджет»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.
По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта и СМС-уведомления полностью бесплатны.
Ставка для всех видов операций известна заранее — 17,9%. Для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в СберМегаМаркете составляет 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 миллиона рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты и сразу начать ей пользоваться.