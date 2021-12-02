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Операцию по ампутации ноги провели сбитому на Московском тракте сотруднику контроля

2 декабря 2021, 06:44
Фото: 1Mi
Операцию по ампутации ноги провели сбитому на Московском тракте сотруднику
Врачам пришлось ампутировать конечность сбитому на Московском тракте в Тюмени сотруднику весового контроля, который во время ДТП получил травмы головы, сообщили «Нашему Городу» в региональном депздраве.
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Тюмень

Дорожный инцидент произошёл в начале недели — 29 ноября около 11 часов утра. Сотрудника весового контроля на посту сбила «Лада Гранта». Пострадавшему 48 лет. Мужчина был доставлен в Областную клиническую больницу № 2.

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«Пациенту проведена экстренная операция по ампутации нижней конечности. Состояние на текущий момент оценивается как тяжёлое», — уточнили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения.

В ведомстве также добавили, что на данный момент пострадавший находится в реанимации. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Виновник ДТП объяснил, что его подрезала «Газель». Автоинспекторы продолжаю.ют выяснять подробности и обстоятельства ДТП.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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