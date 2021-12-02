Операцию по ампутации ноги провели сбитому на Московском тракте сотруднику контроля

Дорожный инцидент произошёл в начале недели — 29 ноября около 11 часов утра. Сотрудника весового контроля на посту сбила «Лада Гранта». Пострадавшему 48 лет. Мужчина был доставлен в Областную клиническую больницу № 2.
«Пациенту проведена экстренная операция по ампутации нижней конечности. Состояние на текущий момент оценивается как тяжёлое», — уточнили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения.
В ведомстве также добавили, что на данный момент пострадавший находится в реанимации. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Виновник ДТП объяснил, что его подрезала «Газель». Автоинспекторы продолжаю.ют выяснять подробности и обстоятельства ДТП.