Как сохранить тепло в квартире и сэкономить на коммунальных платежах до 30%

Большую роль в разумном потреблении тепла домом играет забота управляющей компании об этом. В домах, где работники УК контролируют регулировку расхода тепловой энергии в целях её сбережения, счёта жителей за отопление заметно меньше,чем в остальных.
Нужно помнить, что многие энергосберегающие мероприятия жильцы могут производить и сами.
Так, чтобы не допускать перегрева квартиры, мы рекомендуем:
- установить теплоотражающие экраны за батареями;
- не закрывать батареи шторами, сушками для белья, мебелью, радиаторными экранами;
- положить на пол ковер;
- следить за закрытием дверей в подъездах, окон - в местах общего пользования;
- проветривать, распахнув окно на 10-15 минут;
- если батареи слишком горячие, сократить потребление тепла специальным регулировочным вентилем (ручным или автоматическим) на радиаторе (при наличии технической возможности).
Последняя мера более эффективна, чем привычное многим открытие форточки,ведь так вы регулируете не только температуру в помещении, но и объём потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, а соответственно уменьшаете свой счёт.
Проводя совместную работу по увеличению энергоэффективности жилого фонда Тюмени управляющие компании и жильцы по могут значительно сократить объём потребляемой тепловой энергии, что, по предварительным данным, позволит сэкономить им до 30% на начислениях за тепло.