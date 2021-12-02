Более 100 млн россиян получили электронные больничные листы в 2021 году

По числу выданных ЭЛН Москва находится на первом месте, здесь оформлено почти 9,5 миллиона листков. На втором месте стоит Подмосковье — более 5,5 миллиона штук, на третьем разместился Санкт-Петербург, где выдали более четырех миллионов электронных больничных. Об этом пишет newsnn.ru.