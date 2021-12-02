Более 100 млн россиян получили электронные больничные листы в 2021 году

По числу выданных ЭЛН Москва находится на первом месте, здесь оформлено почти 9,5 миллиона листков. На втором месте стоит Подмосковье — более 5,5 миллиона штук, на третьем разместился Санкт-Петербург, где выдали более четырех миллионов электронных больничных. Об этом пишет newsnn.ru.
Наибольшая доля ЭЛН в общем количестве выданных больничных в 2021 году зафиксирована в Северной Осетии (99,69%), Хакасии (99,01%) и Бурятии (98,95%). В настоящее время электронные больничные листы выдают более 11 тысяч медучреждений (96,01%).
Больше всего ЭЛН в России выдали в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» (более 8 млн шт.), ГБУЗ «Городская поликлиника» Пензы (309,7 тысячи) и ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» Белгородской области (260,4 тысячи).
Сегодня 98,43% всех работающих граждан могут сообщить по месту работы номер «цифрового больничного» и получить на основании ЭЛН пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.
Реализованный Минцифры России и Фондом социального страхования (ФСС) сервис оповещения позволяет россиянам получать в онлайн-режиме сведения о действиях медицинских работников с ЭЛН. С 2022 года этот сервис будет также оповещать граждан о выплаченных им пособиях ФСС.
Напоминаем, что с 1 января 2022 года выдача больничных листков будет осуществляться только в электронном виде.