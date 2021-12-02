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Акушерское отделение Областной больницы № 11 получило новое оборудование

2 декабря 2021, 07:41
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Обновление проводится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». В отделении появилась многофункциональная кровать для приёма родов, аппарат ИВЛ, более современный реанимационный стол для первичного осмотра новорожденных неонатологом.

Также в ОБ№ 11 поступил новый кувез-инкубатор для обслуживания недоношенных младенцев, который обеспечивает теплом и создает комфорт для нормального развития.

«Первичное звено здравоохранения — наиважнейший сегмент в системе оказания медицинской помощи. Модернизация данного аспекта является основой в развитии нацпроекта «Здравоохранение“»главный врач ОБ № 11 Белов Алексей Владимирович.

Каждый год специалистами Голышмановского акушерского отделения осуществляется прием свыше 100 родов. С начала года здесь появились на свет 85 новорожденных детей.

Сами мамы не перестают удивлять врачей своим энтузиазмом: 10 из них родили четвертого ребенка, 12 мам — пятого, 3 женщины — стали мамами для шестого нового члена семьи.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В этом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

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