Тюменцы раскритиковали очередное ДТП 24-летнего блогера-лихача

Люди полагают, что молодого человека нужно лишить ВУ и чем скорее, тем лучше.
«Лишать таких прав на пожизненно! Пока никого не покалечил!», - сообщила тюменка Татьяна П.
Стоит отметить, что инцидент прокомментировали 20 респондентов, большинство из них Были недовольны действиями водителя. «Раньше определение было точнее - безработный, тунеядец. Сейчас блогер… Если б в ДТП травмировались только блогеры», - сообщила тюменка Марина Фелик.
«Он только недавно гонял и его оштрафовали ГИБДД, полагаю молодой человек никаких выводов не сделал», - отметил подписчик паблика nashgorod_tymen.
Наполним, что молодого человека недавно оштрафовали за злостные нарушения ПДД. Его действия раскритиковал Илья Варламов. Ещё один инцидент произошел накануне в 5 часов 50 минут на трассе Тюмень — Омск.