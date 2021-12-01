Тюменцы раскритиковали очередное ДТП 24-летнего блогера-лихача

Стоит отметить, что инцидент прокомментировали 20 респондентов, большинство из них Были недовольны действиями водителя. «Раньше определение было точнее - безработный, тунеядец. Сейчас блогер… Если б в ДТП травмировались только блогеры», - сообщила тюменка Марина Фелик.