nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы раскритиковали очередное ДТП 24-летнего блогера-лихача

1 декабря 2021, 14:39
Фото: 1Mi
Тюменцы раскритиковали очередное ДТП 24-летнего блогера-лихача, сообщают подписчики паблика nashgorod_tymen.

Люди полагают, что молодого человека нужно лишить ВУ и чем скорее, тем лучше.

«Лишать таких прав на пожизненно! Пока никого не покалечил!», - сообщила тюменка Татьяна П.

Стоит отметить, что инцидент прокомментировали 20 респондентов, большинство из них Были недовольны действиями водителя. «Раньше определение было точнее - безработный, тунеядец. Сейчас блогер… Если б в ДТП травмировались только блогеры», - сообщила тюменка Марина Фелик.

«Он только недавно гонял и его оштрафовали ГИБДД, полагаю молодой человек никаких выводов не сделал», - отметил подписчик паблика nashgorod_tymen.

Наполним, что молодого человека недавно оштрафовали за злостные нарушения ПДД. Его действия раскритиковал Илья Варламов. Ещё один инцидент произошел накануне в 5 часов 50 минут на трассе Тюмень — Омск.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25