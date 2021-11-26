Бюджет на следующие 3 года приняли в Тюменской облдуме

С докладом о бюджете на 2022 год и планируемый период 2023 и 2024 годов выступила Оксана Величко, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.
«Предлагаю увеличить доход в областной бюджет за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых из федерального бюджета, в 2022 году — на 1 миллиард рублей, в 2023 году — на 1 млрд 769 миллионов, в 2024 году — 2 млрд 289 миллионов рублей»,сообщила она.
В 2022 году Тюменской области планируют предоставить субсидии на реализацию мероприятий по регулированию программ жилищного строительства (121 млн 128 тыс. рублей), мероприятия в сфере безопасности дорожного движения (598 млн 011 тыс. рублей), на осуществление полномочий в сфере лесных отношений (291 млн 982 тыс. рублей).
Расходы также было предложено увеличить. В 2022 году — на 1 млрд 127 млн рублей, в 2023 году — на 1 млрд 889 млн рублей, в 2024 году — на 2 млрд 409 млн рублей.
««С учетом внесенных изменений предлагаю утвердить следующие параметры бюджета: доходы в 2022 году — 195 млрд 671 млн рублей, на 2023 год — 194 млрд 655 млн рублей, в 2024 году — 192 млрд 189 млн рублей. Расходы на 2022 год — 233 млрд 235 млн рублей, на 2023 год — 220 млрд 777 млн рублей, на 2024 год — 213 млрд 354 млн рублей», — закончила свое выступление Оксана Величко.
Также во время заседания выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил всех присутствующих за плодотворную работу над проектом бюджета. Он выделил, что удалось сохранить его социально ориентированным, а также направленным на развитие.
Глава региона подчеркнул, что бюджет был принят в установленные сроки, благодаря чему уже сейчас можно приступать к заключению необходимых контрактов.
«Спасибо членам всех фракций за их предложения. Часть уже учтена в проекте бюджета, часть будет учтена в ходе его исполнения, часть из них требует обсуждения. Но все они направлены на развитие Тюменской области, на улучшение жизни земляков, на создания привлекательности области для инвесторов»,прокомментировал Александр Моор, губернатор Тюменской области.
В результате обсуждений бюджет региона был принят депутатами. Для кворума было достаточно 25 голосов «за», положительные голоса отдали 41 депутат. «Против» высказались 4 депутата.
О принятом бюджете также высказался председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов. Он подчеркнул, что бюджет был подготовлен по консервативному варианту, а 56% расходов носят социальный характер. Также Сергей Корепанов отметил, что доходы увеличились на 40 млрд рублей, расходы увеличились на 18 млрд, а дефицит уменьшился на 27 млрд рублей.
«На мой взгляд, бюджет позволяет решать не только текущие задачи, но и нацелен на перспективы Тюменской области, как минимум, на три предстоящих года. Работа была проведена в конструктивном русле и позволила сформировать хороший бюджет»,пояснил председатель облдумы.