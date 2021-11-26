Бюджет на следующие 3 года приняли в Тюменской облдуме

«Спасибо членам всех фракций за их предложения. Часть уже учтена в проекте бюджета, часть будет учтена в ходе его исполнения, часть из них требует обсуждения. Но все они направлены на развитие Тюменской области, на улучшение жизни земляков, на создания привлекательности области для инвесторов»,прокомментировал Александр Моор, губернатор Тюменской области.