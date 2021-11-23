В Тюменской области обсудят размер минимальной заработной платы на 2022 год

Сторонам социального партнерства Тюменской области направлено предложение о начале переговоров. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении минимальной заработной платы в Тюменской области на 2022 год на уровне не ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.