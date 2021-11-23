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В Тюменской области обсудят размер минимальной заработной платы на 2022 год

23 ноября 2021, 09:03
Фото: 1Mi
В настоящее время в правительстве Тюменской области обсужлаю размер минимальной заработной платы (МРОТ) на 2022 год, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В ходе совещания по социальным вопросам 18 ноября президентом Российской Федерации дано поручение об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 2022 год. Глава государства отметил, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Сторонам социального партнерства Тюменской области направлено предложение о начале переговоров. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении минимальной заработной платы в Тюменской области на 2022 год на уровне не ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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