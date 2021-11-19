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Тюменская область делится опытом стратегии цифровой трансформации на ИТ-форуме

19 ноября 2021, 13:01
Фото: Правительство Тюменской области
Замглавы Тюменской области и директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич выступает спикером в форуме «ИТ-диалог-2021» в Санкт-Петербурге. Она поделится с участниками мероприятия опытом реализации стратегии цифровой трансформации в регионе, сообщает пресс-служба профильного департамента.

На секции «Цифровые практики» Мария Владимировна поделилась опытом внедрения диалоговой нейросетевой системы Тюменской области («Виртуальный консультант 72») как цифрового инструмента, основанного на искусственном интеллекте, способного в условиях распространения новой коронавирусной инфекции не только эффективно управлять процессами, но и обезопасить жителей.

«В период локдауна в Тюменской области в 2020 году диалоговая нейросетевая система позволила решить проблему недоступности центров «Мои документы» и большого количества обращений граждан: система самостоятельно принимала до 60% входящих обращений, тем самым снизив нагрузку на операторов, которые смогли быстро отвечать на более сложные запросы», — комментирует Мария Владимировна.

С 2021 года данная система была внедрена для автоматизации предварительной записи на прием к врачу. С момента запуска системы голосовым помощником было обработано около 450 тысяч входящих вызовов, из них почти половина (42%) обращений была разрешена без привлечения оператора. «Виртуальным консультантом» было выдано около 16 тыс. талонов на первичный прием к врачу, а также сформировано около 5 тыс. записей на вакцинацию от COVID-19.

На пленарном заседании по теме стратегии цифровой трансформации заместитель губернатора поделилась опытом разработки и реализации стратегии в Тюменской области. Региональная стратегия пока содержит задачи по трансформации только шести обязательных отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, городская среда, социальная сфера и государственное управление.

Мария Рудзевич: «Конечно, очевидно, что это не полный перечень отраслей, где можно повысить эффективность и снизить издержки за счет внедрения цифровых технологий. В дальнейшем с учетом приоритетов региона следующими могут стать сельское хозяйство, строительство и промышленность, недропользование и экология».

Центральной технологией для цифровых преобразований всех отраслей является искусственный интеллект, а значит, отрасли, которые уже научились им пользоваться и доверять, получили неоспоримые преимущества. Также, по словам Марии Владимировны, один из важных моментов при реализации стратегии – это готовность отраслевых команд: «Мы понимаем, что без обучения команд и их погружения в специфику внедрения цифровых решений мы не можем говорить о полноценной реализации мероприятий стратегии».

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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