Тюменская область делится опытом стратегии цифровой трансформации на ИТ-форуме

На секции «Цифровые практики» Мария Владимировна поделилась опытом внедрения диалоговой нейросетевой системы Тюменской области («Виртуальный консультант 72») как цифрового инструмента, основанного на искусственном интеллекте, способного в условиях распространения новой коронавирусной инфекции не только эффективно управлять процессами, но и обезопасить жителей.
«В период локдауна в Тюменской области в 2020 году диалоговая нейросетевая система позволила решить проблему недоступности центров «Мои документы» и большого количества обращений граждан: система самостоятельно принимала до 60% входящих обращений, тем самым снизив нагрузку на операторов, которые смогли быстро отвечать на более сложные запросы», — комментирует Мария Владимировна.
С 2021 года данная система была внедрена для автоматизации предварительной записи на прием к врачу. С момента запуска системы голосовым помощником было обработано около 450 тысяч входящих вызовов, из них почти половина (42%) обращений была разрешена без привлечения оператора. «Виртуальным консультантом» было выдано около 16 тыс. талонов на первичный прием к врачу, а также сформировано около 5 тыс. записей на вакцинацию от COVID-19.
На пленарном заседании по теме стратегии цифровой трансформации заместитель губернатора поделилась опытом разработки и реализации стратегии в Тюменской области. Региональная стратегия пока содержит задачи по трансформации только шести обязательных отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, городская среда, социальная сфера и государственное управление.
Мария Рудзевич: «Конечно, очевидно, что это не полный перечень отраслей, где можно повысить эффективность и снизить издержки за счет внедрения цифровых технологий. В дальнейшем с учетом приоритетов региона следующими могут стать сельское хозяйство, строительство и промышленность, недропользование и экология».
Центральной технологией для цифровых преобразований всех отраслей является искусственный интеллект, а значит, отрасли, которые уже научились им пользоваться и доверять, получили неоспоримые преимущества. Также, по словам Марии Владимировны, один из важных моментов при реализации стратегии – это готовность отраслевых команд: «Мы понимаем, что без обучения команд и их погружения в специфику внедрения цифровых решений мы не можем говорить о полноценной реализации мероприятий стратегии».