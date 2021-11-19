Тюменская область делится опытом стратегии цифровой трансформации на ИТ-форуме

С 2021 года данная система была внедрена для автоматизации предварительной записи на прием к врачу. С момента запуска системы голосовым помощником было обработано около 450 тысяч входящих вызовов, из них почти половина (42%) обращений была разрешена без привлечения оператора. «Виртуальным консультантом» было выдано около 16 тыс. талонов на первичный прием к врачу, а также сформировано около 5 тыс. записей на вакцинацию от COVID-19.